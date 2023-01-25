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Мосгорсуд отказался смягчать меру пресечения Кара-Мурзе

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Московский городской суд признал законным продление ареста политику, публицисту Владимиру Кара-Мурзе (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы) по делу о распространении фейков о ВС РФ и отклонил жалобу адвокатов на смягчение меры пресечения. Об этом 25 января «Известиям» рассказали в пресс-службе суда.

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Согласно версии следствия, Кара-Мурза, выступая в палате представителей штата Аризона, «действуя по мотивам политической ненависти», давал «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ» на Украине.

Отмечается, что ему также обвинение в госизмене.

Ранее, 8 декабря 2022 года, Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Кара-Мурзе до 12 февраля. На прошлом заседании, 10 октября, заключение Кара-Мурзы продлили до 12 декабря.

Кара-Мурзу обвиняют в дискредитации российской армии и государственной измене (ст. 207.3 и ст. 275 УК РФ, соответственно).

Кроме того, подсудимому вменяют работу в интересах неправительственной организации, деятельность которой считается нежелательной на территории РФ. Речь идет о конференции в поддержку политзаключенных, которая состоялась в московском Сахаровском центре (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Сахаровского центра) 27 октября 2021 года и, по мнению следствия, была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией).

Ранее Кара-Мурза выполнял обязанности вице-президента фонда, однако, по данным «Известий», летом 2021 года оставил должность. Тем не менее в распоряжении СК России появились доказательства того, что он давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, продолжая таким образом работать на нежелательную организацию. Стоимость услуг оценивалась в $30 тыс. в месяц.

Максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы, за дискредитацию Вооруженных сил России Кара-Мурзе грозит до 10 лет. Публицист не признает свою вину ни по одному из пунктов.

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