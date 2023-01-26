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Великобритания создаст аналог Силиконовой долины между Оксфордом и Кембриджем

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Hans Blossey
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Великобритания создаст аналог Силиконовой долины между городами Оксфордом и Кембриджем, где находятся самые известные одноименные британские университеты. Об этом сообщила 25 января газета Financial Times.

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Отмечается, что правительство Соединенного Королевства во главе с премьером Риши Сунаком уже поддержало создание нового совета регионального партнерства, который поможет привлечь инвестиции в британский аналог Силиконовой долины. По данным газеты, правительство планирует выделить на это 2,5 млн фунтов (около 213 млн рублей).

Проект создания аналога Силиконовой долины Ox-Cam Arc был разработан в 2017 году Национальной комиссией по инфраструктуре, однако его реализация была отложена из-за несогласия оппозиции.

Силиконовой долиной (или же Кремниевой) называют местность в США, расположенную в штате Калифорния. Там сконцентрированы различные корпорации, которые занимаются разработкой новых технологий.

31 декабря прошлого года Сунак предупредил британцев, что экономические проблемы страны в 2023 году не закончатся. При этом он пообещал гражданам в два раза снизить инфляцию, поднять экономику с помощью создания рабочих мест, снизить национальный долг, сократить время ожидания медицинской помощи.

Однако, как показали результаты соцопроса, большинство британцев не верят в то, что Сунак выполнит свои новогодние обещания. В лучшем случае только 27% опрошенных заявили, что правительство Сунака проделает хорошую работу по восстановлению экономики и сокращению национального долга.

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