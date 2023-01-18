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Большинство британцев не верят в исполнение Сунаком новогодних обещаний

Большинство британцев не верят в исполнение Сунаком новогодних обещаний

Опрос: большинство британцев не верят в исполнение Сунаком новогодних обещаний
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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
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Большинство жителей Великобритании не верят в то, что премьер-министр Риши Сунак выполнит свои новогодние обещания. Об этом 18 января сообщила исследовательская компания Ipsos.

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Она провела опрос на предмет возможных ожиданий от борьбы правительства с пятью основными вызовами, о которых ранее говорил Сунак.

Так, он пообещал в два раза снизить инфляцию, поднять экономику с помощью создания рабочих мест, снизить национальный долг, сократить время ожидания медицинской помощи и снизить миграционный поток.

В каждом из пяти пунктов респондентов просили оценить как сами действия правительства, так и их будущие последствия, ответив таким образом на десять вопросов.

В лучшем случае только 27% опрошенных заявили, что правительство Сунака проделает хорошую работу по восстановлению экономики и сокращению национального долга. В остальных вопросах респонденты показали еще более низкий уровень доверия обещаниям премьер-министра.

В том, что касается здравоохранения, больше половины (55% и 54%) опрошенных выразили уверенность в том, что власти Великобритании плохо справятся со своими обязанностями.

Опрос проводился с 6 по 10 января. В нем участвовал 1141 британец старше 18 лет.

3 января газета Financial Times сообщила, что Великобритания в 2023 году может столкнуться с самой серьезной рецессией среди других стран альянса G7. По мнению большинства экспертов издания, инфляционный шок, вызванный последствиями пандемии и конфликтом на Украине, будет побуждать Банк Англии удерживать высокие процентные ставки. Правительство, в свою очередь, будет придерживаться жесткой налоговой политики.

Ранее, 31 декабря 2022 года, Сунак заявил, что экономические проблемы Великобритании в 2023 году не закончатся. Он отметил, что 2022 год выдался тяжелым для многих британцев, которые столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию.

До этого, 12 декабря, стало известно, что реальная зарплата британцев к концу 2022 года упала на максимальные 3% при общем росте стоимости жизни. Это стало худшим результатом с 1977 года и вторым в истории страны с 1945 года.

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