Сунак предрек продолжение экономических проблем в Великобритании в 2023 году

Экономические проблемы Великобритании в 2023 году не закончатся. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил премьер-министр страны Риши Сунак в своем новогоднем обращении.

«Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать на мировой арене самое лучшее, что есть в Великобритании», — приводит его слова британская телевещательной корпорация «Би-би-си».

Он подчеркнул, что 2022 год выдался тяжелым для многих британцев, которые столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию. Также Сунак отметил, что Великобритания, несмотря на экономические трудности, продолжит поддерживать украинские власти.

Также премьер-министр заявил, что правительство поставит народные приоритеты на первое место.

2 декабря руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала, что в 2023 году в Великобритании, вероятно, начнется рецессия. По ее словам, основные риски связаны с возможным дефицитом газа и электроэнергии в Европе этой и предстоящей зимой, а также дальнейшим ухудшением условий мировой торговли в случае затягивания и углубления геополитических и военных конфликтов.

До этого, 17 ноября, глава минфина Великобритании Джереми Хант заявил о повышении некоторых категорий налогов для борьбы с экономическим кризисом. До этого, 8 ноября, газета Evening Standart сообщила, что продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7%. Отмечалось, что средний годовой счет за продукты в Великобритании вырос на £682 ($782).