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Объявлены номинанты на кинопремию «Сезар»

Во Франции объявили список номинантов на кинопремию «Сезар»
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Фото: Centre National de la Cinématographie (CNC)
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Во Франции объявили список номинантов на кинопремию «Сезар», которую также называют «французским Оскаром». Об этом 25 января сообщило издание Deadline.

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Фильм Ксавье Джанноли «Утраченные иллюзии» по одноименному роману Оноре де Бальзака получил 15 номинаций. За ним следует картина Леоса Каракса «Аннет» с 11 номинациями. За награды еще в 10 номинациях поборется «Голос любви» Валери Лемерсье.

Как отмечает издание, фильмы Седрика Жименеса «Северный бастион» и Одри Диван «Событие» получили всего семь и четыре номинации соответственно, хотя были включены в шорт-лист «Оскара».

Церемония состоится в Париже 25 февраля, жюри возглавит сценарист и режиссер Даниэль Томпсон.

23 января сообщалось, что в конкурсную программу 73-го международного Берлинского кинофестиваля вошли 18 картин. На фестивале будут представлены фильмы из Германии, Испании, Австралии и Великобритании.

Ранее, 19 января, стало известно, что фильм Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен» (2022) получил 14 номинаций на премию Британской киноакадемии (BAFTA). Также по 10 номинаций собрали фильмы «Башни Инишерина» Мартина Макдонаха и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Девяти номинаций удостоилась картина База Лурмана «Элвис».

«Сезар» — это национальная кинопремия Франции. Свое название она получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини. Награды по ней вручаются ежегодно в конце февраля или в начале марта в Париже.

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