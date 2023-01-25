Объявлены номинанты на кинопремию «Сезар»

Во Франции объявили список номинантов на кинопремию «Сезар», которую также называют «французским Оскаром». Об этом 25 января сообщило издание Deadline.

Фильм Ксавье Джанноли «Утраченные иллюзии» по одноименному роману Оноре де Бальзака получил 15 номинаций. За ним следует картина Леоса Каракса «Аннет» с 11 номинациями. За награды еще в 10 номинациях поборется «Голос любви» Валери Лемерсье.

Как отмечает издание, фильмы Седрика Жименеса «Северный бастион» и Одри Диван «Событие» получили всего семь и четыре номинации соответственно, хотя были включены в шорт-лист «Оскара».

Церемония состоится в Париже 25 февраля, жюри возглавит сценарист и режиссер Даниэль Томпсон.

23 января сообщалось, что в конкурсную программу 73-го международного Берлинского кинофестиваля вошли 18 картин. На фестивале будут представлены фильмы из Германии, Испании, Австралии и Великобритании.

Ранее, 19 января, стало известно, что фильм Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен» (2022) получил 14 номинаций на премию Британской киноакадемии (BAFTA). Также по 10 номинаций собрали фильмы «Башни Инишерина» Мартина Макдонаха и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Девяти номинаций удостоилась картина База Лурмана «Элвис».

«Сезар» — это национальная кинопремия Франции. Свое название она получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини. Награды по ней вручаются ежегодно в конце февраля или в начале марта в Париже.