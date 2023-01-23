В программу Берлинского кинофестиваля вошли 18 фильмов

В конкурсную программу 73-го международного Берлинского кинофестиваля вошли 18 картин, среди которых — фильмы из Германии, Испании, Австралии и Великобритании. Об этом 23 января сообщили организаторы смотра.

«За золотого и серебряного медведей будут бороться 18 фильмов из 19 стран. 15 картин — мировые премьеры», — отмечается на сайте кинофестиваля.

Международный киносмотр пройдет с 16 по 26 февраля. Жюри кинофестиваля будет возглавлять актриса Кристен Стюарт.

Уточняется, что 11 режиссеров, картины которых представлены в программе, уже участвовали в фестивале, восемь были представлены ранее в конкурсной программе. Шесть фильмов из нынешнего конкурсного списка сняты режиссерами-женщинами.

В частности, в конкурсную программу вошли испанская картина «20 000 разновидностей пчел» режиссера Эстибалиса Урресола Солагурена, работа китайского режиссера Чжан Лу «Башня без тени», фильм «До конца ночи» Кристофа Хохойслера из Германии, «Ежевика» канадского мастера Мэтта Джонсона, «Диско-мальчик» Джакомо Аббруццезе (совместного производства Франции, Италии, Польши и Бельгии) и «Большая колесница» режиссера Филиппа Гарреля, представленная Францией и Швейцарией.

Также за награды будут соревноваться фильмы «Однажды мы расскажем друг другу всё» Эмили Атеф (Германия), «Ингеборг Бахман — Путешествие в пустыню» Маргарете фон Тротты (Германия – Швейцария – Австрия – Люксембург), «Лимбо» Ивана Сена (Австралия), «Манодром» Джона Тренгова (Великобритания и США), «Плохая жизнь» Жуана Канижу (Португалия, Франция).

В программу Берлинале под названием Encounters («Встречи») вошел фильм «Клетка ищет птицу» режиссера Малики Мусаевой, которая является выпускницей мастерской известного российского киномастера Александра Сокурова. В прошлом году в ней же уже был представлен российский фильм «Брат во всем» режиссера Александра Золотухина.

Ранее, 19 января, сообщалось, что фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (2022) получил 14 номинаций на премию Британской киноакадемии (BAFTA). Также по 10 номинаций собрали фильмы «Башни Инишерина» Мартина Макдонаха и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Девяти номинаций удостоилась картина База Лурмана «Элвис». Победители будут объявлены 19 февраля.