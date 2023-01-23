Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция и Финляндия отвергли запросы Турции по борьбе с терроризмом
Мир
В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО
Мир
В Германии предъявлено обвинение планировавшим госпереворот гражданам
Мир
Ведущий Fox News назвал вторжением миграционный кризис на южной границе США
Мир
Италия намерена отказаться от российского газа к зиме-2024/25
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Наука
Пятиметровый астероид пролетит близко от Земли 26 января
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ

В программу Берлинского кинофестиваля вошли 18 фильмов

0
Фото: berlinale.de
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В конкурсную программу 73-го международного Берлинского кинофестиваля вошли 18 картин, среди которых — фильмы из Германии, Испании, Австралии и Великобритании. Об этом 23 января сообщили организаторы смотра.

Начало Чукотки: чем удивил кинофестиваль на краю света
«Золотой ворон» станет культурным форумом

«За золотого и серебряного медведей будут бороться 18 фильмов из 19 стран. 15 картин — мировые премьеры», — отмечается на сайте кинофестиваля.

Международный киносмотр пройдет с 16 по 26 февраля. Жюри кинофестиваля будет возглавлять актриса Кристен Стюарт.

Уточняется, что 11 режиссеров, картины которых представлены в программе, уже участвовали в фестивале, восемь были представлены ранее в конкурсной программе. Шесть фильмов из нынешнего конкурсного списка сняты режиссерами-женщинами.

В частности, в конкурсную программу вошли испанская картина «20 000 разновидностей пчел» режиссера Эстибалиса Урресола Солагурена, работа китайского режиссера Чжан Лу «Башня без тени», фильм «До конца ночи» Кристофа Хохойслера из Германии, «Ежевика» канадского мастера Мэтта Джонсона, «Диско-мальчик» Джакомо Аббруццезе (совместного производства Франции, Италии, Польши и Бельгии) и «Большая колесница» режиссера Филиппа Гарреля, представленная Францией и Швейцарией.

Также за награды будут соревноваться фильмы «Однажды мы расскажем друг другу всё» Эмили Атеф (Германия), «Ингеборг Бахман — Путешествие в пустыню» Маргарете фон Тротты (Германия – Швейцария – Австрия – Люксембург), «Лимбо» Ивана Сена (Австралия), «Манодром» Джона Тренгова (Великобритания и США), «Плохая жизнь» Жуана Канижу (Португалия, Франция).

В программу Берлинале под названием Encounters («Встречи») вошел фильм «Клетка ищет птицу» режиссера Малики Мусаевой, которая является выпускницей мастерской известного российского киномастера Александра Сокурова. В прошлом году в ней же уже был представлен российский фильм «Брат во всем» режиссера Александра Золотухина.

Ранее, 19 января, сообщалось, что фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (2022) получил 14 номинаций на премию Британской киноакадемии (BAFTA). Также по 10 номинаций собрали фильмы «Башни Инишерина» Мартина Макдонаха и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Девяти номинаций удостоилась картина База Лурмана «Элвис». Победители будут объявлены 19 февраля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023