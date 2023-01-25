Завершено расследование дела в отношении экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Следователи МВД завершили предварительное расследование дела в отношении бывшего заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой и других фигурантов. Об этом в среду, 25 января, сообщили в ведомстве.

«Следователями ГСУ ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева, а также бывших сотрудников «Фонда новых форм развития образования» Евгения Зака, Максима Инкина и других лиц. Они обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере», — сказали журналистам в пресс-центре МВД РФ.

Уголовное дело передано в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.

Ранее, 4 августа, стало известно, что Ракова признала вину в хищениях и попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест. По словам ее адвоката, обвиняемая также заявила, что хочет возместить ущерб. Через месяц, 4 октября, суд продлил арест Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко до 7 ноября.

Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на сумму более 50 млн рублей. Ее задержали в октябре 2021 года. Ракова обвиняется в трех эпизодах. По версии следствия, вместе с соучастниками она похитила денежные средства при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при ее участии в 2019 году.

Также Ракова обвиняется в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС. В октябре 2022 года в университете опровергали эту информацию, заявив, что фиктивность трудоустройства в научное учреждение невозможна.

3 ноября на заседании в Мосгорсуде следователь Егор Карабанов сообщил, что все фигуранты признали вину, дали изобличающие показания и погасили ущерб с учетом арестованного имущества.