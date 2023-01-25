Лифты Otis будут выпускаться в России под новым названием «Метеор»

Холдинг S8 Capital, купивший все российские активы американской лифтопроизводящей компании Otis Elevator Company, решила производить продукцию под новой торговой маркой «Метеор». Об этом 25 января рассказал генеральный директор «Метеор Лифт» Игорь Майоров в беседе с журналистами.

По его словам, юридическое лицо, которое занимается фактическим производством лифтов, было переименовано еще в декабре минувшего года, а подразделения Московского региона, такие как АО «МОС ОТИС» и ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт», находятся в процессе смены названия.

Как рассказал директор по стратегическому маркетингу «Метеор Лифт» Денис Дрягин, новый торговый бренд разрабатывался в течение полугода и из 400 названий, которые были предложены на начальном этапе работы, в финал прошло лишь 20.

Отмечается, что на данный момент компания производит три типа лифтов: модель 2000R (переименована в Meteor Classic), модель Gen2 (Meteor Evo) и модель повышенной грузоподъемности Gen2 Extended Duty (Meteor Evo Grand).

Ранее, 24 октября 2022 года, пресс-служба компании сообщила о том, что завод в Санкт-Петербурге приступил к серийному производству лифта повышенной грузоподъемности, который заменит продукцию иностранных производителей. Данное направление позволит закрыть более 50% спроса на такой тип оборудования, которое востребовано в первую очередь при строительстве инфраструктурных объектов, пояснили в компании.

До этого, 15 сентября, «Известиям» сообщили, что российское подразделение компании, специализирующейся на производстве, установке и обслуживании лифтов и эскалаторов Otis Worldwide Corporation, приобретенное холдингом S8 Capital в конце июля, демонстрирует рост операционной деятельности. Тогда за шесть недель работы выросли темпы производства и был увеличен штат сотрудников, расширена сеть сервисного обслуживания по всей России, отметили в компании. Прием новых заказов был восстановлен с 1 августа.

О покупке S8 Capital российского бизнеса группы ОТИС сообщили в Минстрое РФ в конце июля. Компания решила продать свой бизнес из-за проведения специальной военной операции в Донбассе. Еще в марте «ОТИС» объявила, что прием новых заказов на производство лифтов в России приостановлен.