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В России началось производство грузопассажирских лифтов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лифтовой завод в Санкт-Петербурге, входящий в состав многопрофильного холдинга S8 Capital (бывший Otis Elevator Company), приступил к серийному производству лифта повышенной грузоподъемности, который заменит продукцию иностранных производителей. Об этом сообщили 24 октября в пресс-службе компании.

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Данное направление позволит закрыть более 50% спроса на такой тип оборудования, которое востребовано в первую очередь при строительстве инфраструктурных объектов, пояснили в компании.

Продукция будет представлена линейкой лифтов с грузоподъемностью от 1275 до 2000 кг с увеличенными размерами кабины и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

«Новый лифт соответствует международным стандартам, при этом уровень его локализации на текущий момент уже превышает 70%. Кроме того, новая линейка оборудования сможет обеспечить не менее половины потребности рынка в лифтах большой грузоподъемности, которая образовалась после ухода иностранных производителей», — заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

В июле 2022 года многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел все активы американской Otis Elevator Company в России. С начала августа предприятие опять начало прием новых заказов, объем которых превысил 400 единиц в месяц, а штат персонала при этом вырос на 16%.

«Всего за три месяца наша компания запустила в серийное производство новый продукт — лифт повышенной грузоподъемности. Это стало возможным благодаря сохраненной технологической базе, выстроенным цепочкам поставок комплектующих и проектам компании по импортозамещению. Компания уже заключила контракты на поставку 67 пилотных единиц, часть из которых была успешно введена в эксплуатацию», — отметил генеральный директор АО «МОС ОТИС» и ООО «ОТИС Лифт» Игорь Майоров.

Ранее, 15 сентября, «Известиям» сообщили, что российское подразделение компании, специализирующейся на производстве, установке и обслуживании лифтов и эскалаторов Otis Worldwide Corporation, приобретенное холдингом S8 Capital в конце июля, демонстрирует рост операционной деятельности. За шесть недель работы выросли темпы производства и был увеличен штат сотрудников, расширена сеть сервисного обслуживания по всей России, отметили в компании. Прием новых заказов был восстановлен с 1 августа.

О покупке S8 Capital российского бизнеса группы ОТИС сообщили в Минстрое РФ в конце июля. Компания решила продать свой бизнес из-за проведения специальной военной операции в Донбассе. Еще в марте ОТИС объявила, что прием новых заказов на производство лифтов в России приостановлен.

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