Реклама
Прямой эфир
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Политика
Путин встретился с губернатором Астраханской области Бабушкиным
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Лавров допустил введение Западом санкций против Китая
Мир
Пентагон может усилить присутствие в регионе в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию в ДНР
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Пресс-релизы
Восстановление ЛНР и ДНР поддержит строительную отрасль
Экономика
Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ
Наука
Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц
Сюжет:

Группа S8 Capital купит производителя лифтов Otis

0
Фото: REUTERS/Oriental Image
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению Отис Уорлдуайд Корпорейшн (Otis Worldwide Corporation) российского бизнеса группы ОТИС, глобальной компании, специализирующейся на производстве, установке и обслуживании лифтов и эскалаторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минстроя РФ, поступившем в распоряжение «Известий» в среду, 27 июля.

Не уходите мимо: с внешним управлением в иностранных компаниях повременят
Резонансный законопроект об уходящих из РФ корпорациях поставили на паузу, но не отказались от него

Ранее в этот же день в Otis сообщили о достижении соглашения с российской компанией Ice Development (входит в холдинг S8 Capital) о продаже ей своего бизнеса в России. Среди причин такого решения — проведение РФ специальной военной операции по защите Донбасса.

«S8 Capital возобновит производство на заводах в Санкт-Петербурге и Щербинке, продажи нового оборудования и монтажа, а также техническое обслуживание и продажу запасных частей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что более 2 тыс. сотрудников компании сохранят рабочие места.

Указывается, что в марте 2022 года ОТИС объявила, что прием новых заказов на производство лифтов в России приостановлен.

Как отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, восстановление производства лифтового оборудования и обеспечение качественного сервисного обслуживания на уровне международных стандартов крайне важно для российской строительной отрасли в сложившихся условиях.

«Минстрой России окажет максимальную поддержку российскому инвестору в этом стратегически важном для строительной отрасли направлении», — сказал Файзуллин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022