Группа S8 Capital купит производителя лифтов Otis

Российский холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению Отис Уорлдуайд Корпорейшн (Otis Worldwide Corporation) российского бизнеса группы ОТИС, глобальной компании, специализирующейся на производстве, установке и обслуживании лифтов и эскалаторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минстроя РФ, поступившем в распоряжение «Известий» в среду, 27 июля.

Ранее в этот же день в Otis сообщили о достижении соглашения с российской компанией Ice Development (входит в холдинг S8 Capital) о продаже ей своего бизнеса в России. Среди причин такого решения — проведение РФ специальной военной операции по защите Донбасса.

«S8 Capital возобновит производство на заводах в Санкт-Петербурге и Щербинке, продажи нового оборудования и монтажа, а также техническое обслуживание и продажу запасных частей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что более 2 тыс. сотрудников компании сохранят рабочие места.

Указывается, что в марте 2022 года ОТИС объявила, что прием новых заказов на производство лифтов в России приостановлен.

Как отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, восстановление производства лифтового оборудования и обеспечение качественного сервисного обслуживания на уровне международных стандартов крайне важно для российской строительной отрасли в сложившихся условиях.

«Минстрой России окажет максимальную поддержку российскому инвестору в этом стратегически важном для строительной отрасли направлении», — сказал Файзуллин.