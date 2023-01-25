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В Госдуме указали на раздвоение личности у киевского режима

Депутат Белик посоветовал Зеленскому заключить пакт о ненападении с Тихановской, а не с Лукашенко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У киевского режима идет раздвоение личности: украинский лидер Владимир Зеленский в 2020 году признал оппозиционера Светлану Тихановскую лидером Белоруссии, однако заключить пакт о ненападении с Минском просит президента республики Александра Лукашенко. Это 25 января в беседе с «Известиями» отметил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Накануне Лукашенко сообщил, что украинская сторона предлагает Минску заключить пакт о ненападении.

«Зеленскому, живущему в параллельной реальности, подставило подножку его собственное решение. Киевский режим сначала действует по указке западных кукловодов, а потом сталкивается с последствиями своих опрометчивых поступков», — сказал депутат.

Белик напомнил, что Киев решил присоединиться к мнению Евросоюза и признал прошедшие в 2020 году выборы президента Белоруссии нелегитимными — соответствующее постановление большинством голосов приняла Верховная рада. Таким образом Украина определила для себя Тихановскую президентом республики, уточнил депутат.

«Может, Зеленский и дальше жил в своем придуманном и лицемерном мирке, где Белоруссией руководит Тихановская, Бандера не преступник, а высадка союзников в Нормандии в 1944 году — больший повод для гордости, чем подвиги миллионов советских солдат, которые плечом к плечу воевали против гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, но, видимо, не в его пользу складывающиеся обстоятельства заставили Зеленского ненадолго выйти из астрала», — сказал Белик.

Парламентарий предположил, что украинский лидер, прося Минск заключить пакт о ненападении, «неверно указал адресата документа».

«Заключал бы этот пакт с Тихановской, которую он считает главой Белоруссии. Или в критический момент приходит осознание? Ну что ж, в скором времени подобного «просветления» станет больше, пока же пусть Зеленский мечтает, что его насквозь лживые и продиктованные Западом идейки будут восприниматься как официальные предложения, заслуживающие внимания», — заключил он.

24 января глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отметил, что Украина предлагает Белоруссии пакт о ненападении, хотя сама «не ведет дружелюбную политику» в отношении соседней страны.

12 января сообщалось, что оборонительные укрепления начали возводить в Ровенской области Украины, которая находится на границе с Белоруссией. Глава региона Виталий Коваль рассказал, что инженерные и фортификационные сооружения активно строятся на севере области. Он отметил, что копать окопы и возводить оборонительные сооружения военным помогают добровольцы.

Лукашенко в свою очередь неоднократно подчеркивал, что белорусские военнослужащие не участвуют в спецоперации РФ. Как отмечал белорусский лидер, его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его об этом. При этом Лукашенко не исключил, что западные страны хотели бы вовлечь Минск в конфликт на Украине.

В Белоруссии после выборов президента в 2020 году, на которых победу одержал Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция не согласилась с итогами голосования и объявила победителем выборов Светлану Тихановскую.

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