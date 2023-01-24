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В СФ отреагировали на предложение Киева заключить пакт о ненападении с Минском

Сенатор Климов: Украина предлагает Белоруссии пакт о ненападении, хотя сама не ведет дружелюбную политику в отношении Минска
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Украина предлагает Белоруссии пакт о ненападении, хотя сама «не ведет дружелюбную политику» в отношении соседней страны. Об этом 24 января «Известиям» заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Ранее в этот день белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что украинская сторона предлагает Минску заключить пакт о ненападении.

«Украина не имеет самостоятельности. Те штабы, где планируются ее действия, находятся за океаном, а также на британских островах. Поэтому это скорее не позиция Украины, а, я думаю, рекомендации со стороны кукловодов, которые явно опасаются северного направления удара», — сказал Климов.

По мнению сенатора, киевскому режиму мерещится, что «какая-то группировка может атаковать украинский театр военных действий со стороны Белоруссии».

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«И для того, чтобы хоть как-то профилактировать такого рода угрозу, они указывают украинским марионеткам сделать запросы на соответствующие гарантии. Но при этом, естественно, сами-то они активным минированием занимаются, не ведут дружелюбную политику — периодически что-то прилетает со стороны Украины в Белоруссию», — заключил он.

17 января американский телеканал NBC сообщил, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, которые предназначены для укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия, военной техники и пунктов управления.

12 января сообщалось, что оборонительные укрепления начали возводить в Ровенской области Украины, которая находится на границе с Белоруссией. Глава региона Виталий Коваль рассказал, что инженерные и фортификационные сооружения активно строятся на севере области. Он отметил, что копать окопы и возводить оборонительные сооружения военным помогают добровольцы.

Лукашенко, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что белорусские военнослужащие не участвуют в спецоперации РФ. Как отмечал белорусский лидер, его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его об этом. При этом Лукашенко не исключил, что западные страны хотели бы вовлечь Минск в конфликт на Украине.

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