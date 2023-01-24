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Лукашенко сообщил о предложении Украины заключить пакт о ненападении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинская сторона предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Об этом он рассказал во вторник, 24 января, на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

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По словам Лукашенко, Запад не отказался от своих планов по поводу Белоруссии, на Украине продолжается подготовка солдат и экстремистов.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно», — приводит его слова агентство БелТА в Telegram-канале.

Глава государства отметил, что в связи с этим Минск вынужден жестко реагировать.

Ранее, 17 января, американский телеканал NBC сообщил, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, которые предназначены для укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия, военной техники и пунктов управления.

12 января сообщалось, что оборонительные укрепления начали возводить в Ровенской области Украины, которая находится на границе с Белоруссией. Глава региона Виталий Коваль рассказал, что инженерные и фортификационные сооружения активно строятся на севере области. Он отметил, что копать окопы и возводить оборонительные сооружения военным помогают добровольцы.

В тот же день посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.

Лукашенко, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что белорусские военнослужащие не участвуют в спецоперации РФ. Как отмечал белорусский лидер, его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его об этом. При этом Лукашенко не исключил, что западные страны хотели бы вовлечь Минск в конфликт на Украине.

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