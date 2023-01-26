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Эндокринолог назвала способ справиться с метеозависимостью

Эндокринолог Зяблова: снижение психоэмоциональной и физической нагрузки поможет справиться с метеозависимостью
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Врач-эндокринолог Елена Зяблова рассказала о способах справиться с повышенной чувствительностью к скачкам атмосферного давления и перемене погоды.

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В беседе с «Газетой.Ru» 25 января специалист объяснила, что метеозависимость может проявляться в виде сонливости и слабости, мигреней и головных болей, тошноты, проблем с концентрацией и перепадов настроения.

Справиться с этим не всегда помогают народные методы, такие как чай или кофе с сахаром, отвар шиповника. По словам специалиста, такие средства могут быть эффективными, но всё индивидуально. Например, от кофе у кого-то давление может упасть слишком сильно, вызывая еще более неприятные симптомы.

По словам врача, на самочувствие влияют не только атмосферное давление, но и смена температуры воздуха, сильные ветра, вспышки на Солнце. В зоне риска находятся люди с заболеванием сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем, те, кто имеют травмы и переломы, расстройства психики сообщает сайт kp.ru. Нелегко приходится детям и пожилым людям, беременным женщинам.

Для того чтобы облегчить свое состояние, специалист посоветовала соблюдать рекомендации врача. В частности, стоит снизить психоэмоциональные и физические нагрузки, а также обеспечить себе полноценный сон, пишет сайт aif.ru.

Зяблова также посоветовала меньше использовать гаджеты и делать зарядку по утрам. Нелишними будут прогулки на свежем воздухе. Кроме того, стоит чаще проветривать помещение и не злоупотреблять соленой и жирной пищей, алкоголем.

В декабре врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала метеозависимым людям пить больше воды. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что можно выпить крепкий чай или кофе. Также она посоветовала больше отдыхать и поднимать давление при помощи объема жидкости, отмечает телеканал «360».

В феврале 2022 года врач высшей категории, терапевт Людмила Алексеева посоветовала людям, страдающим от высокого атмосферного давления, сократить умственные и физические нагрузки. Кроме того, чувствительным людям нужно исключить алкоголь и кофеиносодержащие напитки, пишет НСН.

Ранее ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская в беседе с «Известиями» рассказала, как метеозависимым людям поддержать здоровье сосудов. По ее словам, чтобы справиться с резкими скачками атмосферного давления, следует отказаться от курения и лучше не есть задерживающую воду соленую пищу.

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