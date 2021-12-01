Врач дала советы метеозависимым людям для поддержания здоровья сосудов

Метеозависимым людям, чтобы справиться с резкими скачками атмосферного давления, следует отказаться от курения и лучше не есть задерживающую воду соленую пищу. Об этом рассказал ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская в среду, 1 декабря, в беседе с «Известиями».

«Это зависит от индивидуальной переносимости конкретного человека, как он реагирует. Реагирует он на низкое давление тоже снижением давления? Значит, ему надо дать препараты, глушающие его, я вам сказала, самый простой — кофеин. Или у него наоборот, при низком давлении не повышается давление, выше нормы, тогда надо брать препараты, это очень индивидуальные истории», — рассказала врач.

При головных болях рекомендуется спать на ортопедической подушке, растирать мышцы и делать массаж.

«В домашних условиях очень хорошо просто самому сделать массаж задних мышц шеи, там много проходит мышечных волокон, крепких очень, их надо массировать очень интенсивно. И еще можно добавить к этому горячую воду, замочить полотенце и этим горячим полотенцем тоже растирать заднюю поверхность шеи», — сообщила Заславская.

30 ноября специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что прошедшая ночь принесла Москве два рекорда — по атмосферному давлению и температурным значениям. 29 ноября Позднякова сообщила, что зимняя погода придет в Москву не раньше 5 декабря.