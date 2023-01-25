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В правящей партии Турции исключили возможность выхода страны из НАТО

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Фото: commons.wikimedia.org
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Турция не будет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе (НАТО). Такое заявление сделали в среду, 25 января, в правящей «Партии справедливости и развития».

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«Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом нет и речи. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое», — сказал в эфире CNN Türk официальный представитель Омер Челик.

2 января бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что взаимоотношения Анкары с Москвой ставят под вопрос целесообразность членства самой Турции в Североатлантическом альянсе.

Позднее, 19 января, турецкая партия «Родина» запустила агитационную кампанию, призывающую власти республики к выходу из Североатлантического альянса. Она организует сборы подписей под соответствующими петициями, а также митинги и протесты против размещения военных баз альянса на территории Турции.

25 января зампред партии «Родина» Этхем Санджак допустил, что Турция может принять решение о выходе из НАТО на фоне провокационных действий, направленных против страны. По его словам, выход Турции из состава альянса стал чрезвычайной ситуацией и необходимостью для страны.

Турция вступила в НАТО в 1952 в рамках первого расширения, произошедшего спустя три года после основания блока. Вместе с ней членом альянса стала Греция.

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