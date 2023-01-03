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Болтон усомнился в целесообразности членства Турции в НАТО

Экс-советник Трампа Болтон предложил исключить Турцию из НАТО за сотрудничества с Россией
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Фото: Global Look Press/Shadati
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Взаимоотношения Анкары с Москвой ставят под вопрос целесообразность членства Турции в Североатлантическом альянсе. Об этом в понедельник, 2 января, заявил экс-помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

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«Торговые и военные партнеры России еще не покинули ее в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент [Реджеп Тайип] Эрдоган <...> будет переизбран», — отметил он в статье для The Telegraph.

По словам Болтона, в наступившем году «единство и решимость Запада» пройдут проверку на прочность. Вместе с тем он признал, что затягивание украинского конфликта может стать серьезным дестабилизирующим фактором.

Накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын подтвердил приверженность Анкары дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что турецкая сторона оказывает помощь Киеву по многим направлением, однако не прекращает сотрудничество с РФ, поскольку это соответствует внутренним интересам государства.

Между тем, 25 декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган указал на провокационные действия коллективного Запада в условиях украинского кризиса. Он также отметил, что основные посреднические инициативы, в частности, по зерновой сделке, исходят именно от Турции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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