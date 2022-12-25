Эрдоган указал на провокации Запада в контексте украинского кризиса

Вместо того чтобы поддержать дипломатические усилия по ситуации на Украине и сопутствующим кризисам, западные страны выбрали противоположный курс. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Эрзуруме.

«К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы, как Турция, взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором», — отметил он.

Говоря о поставках продовольствия, глава государства упомянул, что в конечном итоге 44% зерна были направлены в Европу и лишь 14% — в Африку, несмотря на то что инициатива в первую очередь предполагала помощь нуждающимся странам.

Другой актуальной проблемой, по словам Эрдогана, остается экспорт удобрений из РФ на мировые рынки. Турецкий лидер рассказал о «напряженной работе» по этому вопросу и выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество с Москвой.

Ранее, 22 декабря, в МИД РФ заявили, что реального прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет. В ведомстве отметили, что поставщики и производители до сих пор сталкиваются с блокировкой платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты.

19 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. По его словам, на сегодняшний день уже получено разрешение на вывоз через порты Нидерландов, Бельгии и Эстонии.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский 28 ноября заявил «Известиям», что аграрные компании РФ не ощутили положительного эффекта от возобновления зерновой сделки. По его словам, пока ООН не выполняет свою часть соглашения и не добилась снятия ограничений на экспорт российского продовольствия.