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В Госдуме объяснили снижение уровня дипотношений с Латвией и Эстонией

В ГД заявили, что понижать уровень дипломатических отношений с Эстонией и Латвией нужно было давно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией нужно было принять уже давно. Такое мнение в среду, 25 января, высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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По его словам, сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности.

«Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Суверенитет утрачен. <...> Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, — в русофобии», — написал он.

При этом, как указал Володин, в Прибалтике проживает лишь треть граждан, так как большинство находятся на заработках в европейских странах, а экономические результаты — худшие в Евросоюзе (ЕС).

Кроме того, в государствах Прибалтики более чем где-либо нарушают права человека: ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников, добавил Володин.

23 января Москва понизила уровень дипотношений с Таллином. Во внешнеполитическом ведомстве РФ объяснили, что это решение было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. В этот же день в МИД РФ вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

Эстония также понизила уровень дипломатических отношений до временного поверенного. В знак солидарности с соседями Латвия также обязала российского посла в ближайшее время покинуть страну.

МИД РФ отметил, что приведенные Латвией аргументы при решении о снижении уровня дипломатических отношений с Россией — несостоятельные и надуманные. Россия же оставляет за собой право на жесткую реакцию на враждебные действия Риги.

Власти стран Прибалтики давно известны своей русофобской и антироссийской политикой. Она особенно усилилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса. 10 января латвийский МИД заявил, что в интересах Риги добиться разгрома России.

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