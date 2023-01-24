МИД РФ анонсировал жесткую реакцию на враждебные действия Латвии

Приведенные Латвией аргументы при решении о снижении уровня дипломатических отношений с Россией — несостоятельные и надуманные, заявили в МИД РФ 24 января.

«Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными», — сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Днем ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс сделал заявление о принятом республикой решении понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом он написал в Twitter, добавив, что Латвия «требует от России действовать соответствующим образом». Это делается в знак солидарности с Эстонией.

Москва назвала шаги Риги недружественными и подчеркнула, что российская сторона будет «жестко реагировать на любые такие враждебные действия».

23 января Москва понизила уровень дипотношений с Таллином. Во внешнеполитическом ведомстве РФ объяснили, что это решение было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. В этот же день в МИД РФ вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

Ранее, 11 января, Эстония сообщила России о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, с 21 до восьми человек. Также там заявили о необходимости сократить число прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.

Власти Латвии наряду с Эстонией и другими странами Балтии ведут недружественную политику в отношении РФ. Она особенно усилилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса. 10 января Ринкевичс отметил, что в интересах Риги добиться разгрома России в конфликте на Украине.

Власти Латвии также ведут русофобскую политику — активно работают над вытеснением обучения русскому языку в школах и уничтожением советских памятников. Так, в июне прошлого года парламент Латвии принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики».