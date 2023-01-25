Экс-глава Госдепартамента Помпео рассказал о длительной подготовке ВСУ в США

Украинские солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучались в США в течение длительного времени, заявил бывший американский госсекретарь Майк Помпео в эфире Fox News 24 января.

«Вам следует знать, что украинские вооруженные силы обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я еще был главой ЦРУ, я неоднократно посещал юго-восток, мы помогали их бойцам специального назначения различными методами», — сказал он.

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