Склад с 89 боеголовками для реактивных систем залпового огня «Град» был найден на прифронтовой территории херсонского направления. Об этом во вторник, 24 января, рассказали бойцы военному корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву.

«Найдено 89 снарядов для реактивной установки «Град» — осмотрено и разминировано больше половины. Четыре ящика детонаторов — ящики проверены и тоже разминированы», — пояснил боец с позывным Цыган.

По его словам, этот склад является одним из крупнейших схронов украинских националистов. Отмечается, что боеголовки были упакованы в длинные индивидуальные ящики и выглядели совсем новыми.

Как пояснил боец в позывным Пуша, схрон был обнаружен разведкой.

«Сейчас все найденное оружие передадим нашим РСЗО «Град». В хозяйстве все пригодится», — сказал он.

Как предположил военнослужащий, украинские националисты оставили боеприпасы во время отступления, так как снаряды в схроне пролежали в лесу несколько месяцев.

О том, что на юго-востоке Херсонской области был обнаружен самый крупный с декабря 2022 года схрон с оружием Тимашев рассказал днем ранее. Оружие было спрятано на частном участке в Чкаловском районе.

В тот же день сотрудники службы безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили на освобожденной территории схрон, в котором находились пять танковых снарядов калибра 125 мм, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U общим весом 306 кг.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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