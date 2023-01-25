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Эксперт перечислила указывающие на необходимость смены работы признаки

Эксперт Семеренко рассказала, когда пора менять работу
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Фото: Global Look Press/rgb fotografie
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В начале года нередко многие планируют сменить работу, построить карьеру «с чистого листа». Но всегда ли это нужно? Карьерный эксперт столичной службы занятости Светлана Семеренко объяснила «Известиям», как понять, что стоит сменить текущее место работы.

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Эксперт подчеркнула, что решение о смене работы не должно приниматься импульсивно.

«Мы советуем избегать подобных стихийных перемен. К важным жизненным этапам, в число которых входит и смена работы, стоит подготовиться заранее. Предлагаем взвесить все возможные аргументы за и против и не доводить до предела. Оцените ситуацию с «холодной головой» — действительно ли перемены необходимы. Если да, то превратите желания в цели. Проанализируйте, что вас не устраивает и какого результата хотите добиться», — рассказала специалист.

Так, к причинам, из-за которых стоит изменить место работы, Семеренко причислила токсичную атмосферу в коллективе. После смены работы источник дохода потерян не будет, однако не придется жертвовать физическим и душевным комфортом. Выгорание формируется не одномоментно, а постепенно, подчеркнула Семеренко.

«Даже если вы сами ни с кем не конфликтуете, но постоянно наблюдаете общение на повышенных тонах, переход на личности, сплетни в коллективе, перекладывание ответственности — это оказывает негативный эффект и на вас. Особенно тревожный знак, если стрессогенная обстановка — это правило, а не исключение», — объяснила она.

Однако важно отличать действительно кризисную ситуацию от «временного сбоя».

Другой причиной для серьезного беспокойства может стать отсутствие контакта с руководителем. Однако прежде стоит разобраться, в чем причина этого. Возможно, начальник очень загружен, у него изменились личные обстоятельства, добавились срочные задачи.

«Или вы поверили сплетням коллег о начальнике и усомнились в нем из-за слухов? Если же вы действительно ощущаете недовольство руководителя вашей работой или он даже напрямую сказал об этом, сначала попробуйте оценить себя со стороны. Вдруг вы и правда допустили ошибку, например сорвали важные переговоры и потеряли клиента. Тогда стоит честно признать свою оплошность перед руководителем, извиниться и понять, как не повторить неверные шаги», — предположила Семеренко.

Другая ситуация — когда новый руководитель требует от своих подчиненных невозможного и придирается к ним. Семеренко рекомендовала детально обсудить с начальником, в чем заключается работа, трудности и ограничения. При этом нужно быть готовым к диалогу, внедрению новых корпоративных практик, постановке более амбициозных целей. Однако если придирки со стороны руководителя субъективны, зависят от его настроения, то лучше найти другую работу.

Отсутствие перспективы на рабочем месте — также существенная причина, чтобы сменить рабочее место.

«Вы выполняете только рутинные задачи, не получаете похвалы, вашей работы никто не замечает. Часто посещают подобные мысли? Пересмотрите свой карьерный путь. Обсуждали ли вы с руководителем желание расти, заявляли ли о своих амбициях? Может, нужно больше инициативы с вашей стороны. Или же вам надо развить недостающие компетенции, чтобы претендовать на большее», — рекомендовала эксперт.

Признаком неподходящей работы является хроническая усталость, когда тяжело вставать по утрам, а трудовая неделя начинается с ожидания выходных. Бывает, что сказываются психологические факторы — дискомфорт от неприятного общения с коллегами, ссоры и конфликты. Нередко к апатии приводят неправильные условия труда и режим работы. Иногда это свидетельствует о том, что требуется расслабление или отпуск.

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В некоторых случаях через хроническую усталость организм пытается сообщить о проблемах со здоровьем — тогда стоит пройти обследование у врача.

Финансовая мотивация — важный аспект ощущения удовлетворения работой. Семеренко посоветовала провести анализ рынка, чтобы понять, сколько в среднем получают специалисты на такой же должности.

«Действительно ли вы выполняете свои обязанности на все 100%? Поговорите с руководителем о росте дохода, но приведите для этого веские аргументы. Если хотите повышения зарплаты, но ваше вознаграждение уже среднее по рынку или выше, готовьтесь взять на себя новые обязанности и повысить ответственность. Или же в таком случае пора задуматься о вертикальном карьерном росте. Если ваш доход существенно ниже рынка, и у компании нет ресурсов повысить его, можно задумываться о смене работы», — советовала специалист.

Тревожный сигнал — это попытка переманивания со стороны рекрутеров. С одной стороны, это демонстрирует ценность сотрудника на рынке труда, а с другой — иногда даже предложения с большей зарплатой не гарантируют целесообразность смены работы.

«Узнайте детали будущей работы: вдруг оклад и впрямь будет выше, но за счет сокращения бонусов и премий. Или же вам придется работать с самыми сложными клиентами — решите, готовы ли вы на это», — заключила Семеренко.

В октябре сообщалось, что только 5% опрошенных россиян устраивает их текущее место работы. При этом главными факторами, препятствующими смене работы, респонденты назвали недостаток компетенций (47%) и предшествующее выгорание (15%). В то же время больше половины опрошенных (58%) приравнивают работу к другим сферам жизни, например таким, как семья, хобби, образование.

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