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Только 5% россиян устраивает текущее место работы

Исследование: только 5% россиян устраивает текущее место работы
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Только 5% опрошенных россиян устраивает их текущее место работы, а главными факторами, препятствующими смене работы, респонденты назвали недостаток компетенций (47%) и предшествующее выгорание (15%). Об этом свидетельствуют поступившие в редакцию «Известий» результаты исследования образовательной платформы Skillbox и онлайн-сервиса подбора психотерапевтов «Мета».

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Больше половины опрошенных (58%) приравнивают работу к другим сферам жизни, например таким, как семья, хобби, образование. Четверть россиян (24%) отмечают, что работа занимает главное место в их жизни. Примечательно, что значимость работы подчеркивают люди, занимающие руководящие должности (31%). Лишь пятая часть (18%) ставит карьеру на второй план. Этот вариант преимущественно выбирали менеджеры среднего звена (43%).

В то же время только 5% опрошенных заявили, что их устраивает их текущее место работы и в ближайшие пять лет они не планируют его менять. Остальные участники опроса намерены сменить компанию, чтобы уйти в смежную отрасль и развиваться там (38%), перейти на другую должность (33%), кардинально сменить профессию (12%), начать свой бизнес (12%).

При этом главным препятствием в смене работы россияне считают недостаток компетенций и практических навыков. Каждый седьмой объясняет остановку в карьерном развитии с предшествующим выгоранием. Еще 13% респондентов не видят точек роста в текущей компании (отсутствие масштабных интересных проектов). Оставшиеся анкетируемые называют в числе блокирующих факторов проблемы с самоопределением, личные обстоятельства, неуверенность в собственных силах (менее 10%).

Большинство опрошенных (42%) назвали стимулирующим фактором в карьере помощь наставника или коуча. Еще 28% респондентов полагают, что им поможет дополнительное профессиональное образование. Поддержку близких выбрали 16% россиян. Остальным (менее 10%) для смены карьерного трека необходим переезд, помощь HR-консультантов, психологов.

В качестве главного стимула в работе большинство россиян (77%) называют зарплату. Этот вид мотивации отмечают сотрудники, работающие в одной компании от полугода до пяти лет (63%). При этом для людей, проработавших больше пяти лет в одной компании, материальная мотивация отходит на второй план.

Примечательно, что треть (30%) из тех, кого устраивает зарплата, готовы мириться с рутинной работой, а четверть (23%) — с постоянными переработками. О готовности обойтись без социальных гарантий от работодателя заявили 18% респондентов, 14% могут закрыть глаза на отсутствие комфортного рабочего пространства, а еще 12% — на невозможность карьерного роста. В то же время россияне не готовы принимать недоброжелательные отношения в коллективе и с руководством — этот вариант ответа выбрали только 4% опрошенных.

В числе нематериальных факторов мотивации для смены работы респонденты выбирают масштабные и интересные задачи (69%) и доступность корпоративного обучения (62%).

6 октября сообщалось, что треть россиян замечают у себя признаки профессиональной деформации. Согласно исследованию онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, большинство из тех, кто отмечает у себя признаки профдеформации, — женщины (30%) в возрасте от 25 до 34 лет (33%) со стажем работы от шести до 10 лет (38%). Чаще остальных признаки профдеформации отмечают у себя HR-менеджеры (45%), медики и фармацевты (43%), а также топ-менеджеры (38%).

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