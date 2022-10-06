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Названы наиболее склонные к профдеформации категории россиян

Исследование: треть россиян замечают у себя признаки профессиональной деформации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Треть россиян замечают у себя признаки профессиональной деформации. Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, поступившего в редакцию «Известий» 6 октября.

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Большинство из тех, кто отмечают у себя признаки профдеформации, — женщины (30%) в возрасте от 25 до 34 лет (33%) со стажем работы от 6 до 10 лет (38%). Чаще остальных признаки профдеформации отмечают у себя HR-менеджеры (45%), медики и фармацевты (43%), а также топ-менеджеры (38%).

Одним из проявлений профдеформации россияне называют цинизм — такой признак в себе замечают треть участников опроса.

Еще 30% респондентов постоянно находятся на связи с коллегами (в том числе в нерабочее время) и отмечают развитие сверхсильного чувства ответственности. О невозможности отказаться от использования профессионального арго в речи заявили 29% респондентов, а для каждого пятого работа стала образом жизни.

При этом 54% опрошенных работников не хотели бы бороться с возникшей у них профессиональной деформацией. По мнению 44% опрошенных, такие изменения не оказывают негативного влияния на их коммуникацию с окружающими, тогда как половина респондентов относятся к ним нейтрально.

При этом 40% респондентов считают, что профдеформация негативно влияет на качество выполнения работы. Такое отношение к этому явлению свойственно более возрастной аудитории: респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и от 55 лет (по 45%) согласны неблагоприятным воздействием профдеформации на качество работы.

Положительный эффект профессиональной деформации в контексте выполнения задач отмечают строители (42%), продажники (40%) и представители высшего руководства компаний (38%). Как отмечают специалисты, такой эффект можно объяснить спецификой должностей. Так, при выполнении этих задач важен четкий план действий, от которого редко необходимо отступать, соответственно, признаки профдеформации могут сыграть только на руку.

Чтобы справиться с развитием профессиональной деформации, россияне стараются сменить свою сферу деятельности (52%), найти не связанное с работой хобби (54%) и регулярно отдыхать (46%).

В сентябре психолог Светлана Квитко назвала факторы, помогающие понять, находится ли работник в ресурсном состоянии. По ее словам, на необходимость взять отпуск указывают частые простуды, отсутствие мотивации и интереса к жизни, а также эмоциональная неуравновешенность.

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