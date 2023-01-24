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Киев не исключил эвакуацию украинцев из Грузии после возобновления полетов в РФ

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Власти Украины не исключили возможности эвакуации своих граждан из Грузии в случае возобновления авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов во вторник, 24 января.

«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, то я хочу сказать, что на сегодняшний день посольство не исключает возможность <…> массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», — отметил Касьянов в беседе с изданием «Европейская правда».

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Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

Он уточнил, что эвакуация может произойти, если гражданам Украины на грузинской территории будет что-то-угрожать «из-за массового наплыва россиян».

По словам Касьянова, дипломаты уже в настоящее время помогают при возвращении украинцев из Грузии на родину, передает «Газета.Ru».

«Сейчас мы рассматриваем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения», — сообщил дипломат.

18 января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

На следующий день глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. По его словам, отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала возможное возобновление авиасообщения с Россией. Также глава государства призвала регулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. Это произошло из-за того, как во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

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