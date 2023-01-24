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Госдума одобрила проект об обязательном уведомлении о выезде депутатов за рубеж
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Госдума одобрила проект об обязательном уведомлении о выезде депутатов за рубеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Госдума (ГД) приняла в ходе заседания во вторник, 24 января, постановление, согласно которому вносятся поправки в регламент нижней палаты парламента об обязанности депутатов подавать уведомление о планируемом выезде за пределы России, об этом сообщается на сайте ГД.

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Депутаты будут обязаны уведомлять в письменной форме комиссию Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями нижней палаты парламента, и мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы территории страны, за исключением случаев направления в служебную командировку по распоряжению председателя ГД.

Постановление вступает в силу со дня его принятия, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие депутатов Государственной думы уведомлять о выезде за пределы России.

Исключение будут составлять только служебные командировки, писал Life.Ru.

Ранее в этот день источники в региональном отделении партии и Верховном совете Хакасии сообщили, что зампред парламента, депутат от КПРФ Евгений Молостов провел новогодние каникулы с семьей в Турции — стране, входящей в блок НАТО, несмотря на действующие рекомендации воздержаться от подобных поездок для госслужащих и представителей депутатского корпуса, пишет REGNUM. В Турции в это время также отдыхала член президиума Верховного совета Хакасии и глава комиссии по регламенту Татьяна Янусик.

Молостов факт поездки подтвердил, заметив, что рекомендации не являются запретом.

Комментируя «Известиям» ситуацию, депутат Верховного совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов сказал, что не берется критиковать своих коллег по депутатскому корпусу, однако предлагает обратить внимание на эту ситуацию в целом.

Ранее, 17 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, призвавшего чиновников не ездить в отпуск за границу, что отдых российских чиновников за границей больше относится к вопросу этики, каких-либо аппаратных ограничений на этот счет нет.

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