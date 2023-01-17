В Кремле прокомментировали призыв к чиновникам не ездить в отпуск за границу
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, рекомендовавшего чиновникам не ездить в отпуск за границу.
«Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это скорее этический вопрос, каждый сам принимает решение. Но разумеется руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это нормально», — сказал Песков журналистам.
Днем ранее вологодский губернатор Олег Кувшинников призвал чиновников воздержаться от отпусков за границей. Такое заявление глава региона сделал на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники опубликовал в интернете пост из Дубая.
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