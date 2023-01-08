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Поведение курского депутата на курорте в Мексике возмутило губернатора

Курский губернатор Старовойт раскритиковал депутата облдумы за видеопривет из Мексики
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Фото: соцсети
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Губернатор Курской области Роман Старовойт 7 января раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева, который записал видеопривет из Мексики.

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В своем видео Васильев поздравил всех с Новым годом, а также пожелал много денег и хорошего настроения. Кроме того, он сделал себе «специальный коктейль» и выпил его, заев креветками.

В ответ на видеозапись губернатор Курской области Старовойт подчеркнул, что «возмущен так же, как и тысячи земляков».

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, губернатор выразил надежду, что соответствующая комиссия областной думы оценит этичность поведения Васильева. Как отметил Старовойт, он считает такое поведение неуместным.

«И да, я очень зол», — заключил губернатор, добавив, что куряне сделают свой выбор.

В свою очередь, Васильев заявил, что видео было шуточным.

«Это видео было шуточное и исключительно для личного пользования, никого обидеть и оскорбить я не хотел!» — написал он.

Ранее, 19 декабря, в аэропорту Пулково был задержан депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и экс-чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог.

По информации «Известий», перед задержанием депутат был пьян и не стал полностью оплачивать счет в кафе BEER Tapas by Stroganoff в аэропорту. Парламентария доставили в отдел полиции. Там он, по некоторым данным, оскорблял правоохранителей, а также схватил одного из них за руку.

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