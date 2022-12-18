В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и экс-чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог задержан в аэропорту Пулково. Об этом «Известиям» сообщил источник в воскресенье, 18 декабря.

«Дмитрия задержали в аэропорту. Сейчас с ним работает полиция», — поделился он.

Предположительно он был задержан сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка. По словам источника, Пирог смотрел футбол и громко нецензурно выражался.

В этот же день в Курской области был задержан обвиняемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге. По версии следствия, обвиняемый 8 декабря 2021 года около одного из домов по Суздальскому проспекту избил местную жительницу, после чего похитил ее пятилетнего сына, поместил его в автомобиль и скрылся с места происшествия.

Ранее, 9 декабря, в Москве был задержан начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрий Мурышов. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ за получение взятки в особо крупном размере.