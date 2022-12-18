В Курской области задержан обвиняемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге

В Курской области задержан 50-летний мужчина, заочно обвиняемый в похищении малолетнего ребенка в Санкт-Петербурге. Как сообщается 18 декабря в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, задержанного доставят в Северную столицу для проведения следственных действий.

«По версии следствия, обвиняемый 8 декабря 2021 года около одного из домов по Суздальскому проспекту избил местную жительницу, после чего похитил ее 5-летнего сына, поместил его в автомобиль и скрылся с места происшествия», — указали в ведомстве.

Сейчас мужчине, заочно обвиняемому в похищении человека и умышленном причинением легкого вреда (п.п. «а, в, д» ч. 2 ст. 126, ч.1 ст.115 УК РФ), заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как добавляет издание 78.ru, похищенный мальчик, которому сейчас шесть лет, спустя год разлуки уже встретился с мамой. Женщина не видела сына год и 10 дней. Ребенок находится в детской больнице Железногорска Курской области под присмотром директора детского дома и следователей и скоро поедет с мамой домой.

10 ноября сообщалось, что полиция начала проверять информацию о попытках похищения детей в Ростове-на-Дону, которая распространяется через соцсети. К этому якобы причастен мужчина на автомобиле. В распространяемых через мессенджеры сообщениях, говорится о том, что мужчина заговорил на улице с мальчиком, а затем попытался затащить его в белый автомобиль. Ребенка спасли прохожие.