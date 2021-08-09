Сладкая жизнь: на чем ездят и какими домами владеют кандидаты в депутаты от КПРФ

В начале августа Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы на предстоящих парламентских выборах. Они включают в том числе данные о жилье и автомобилях, передает телеканал RT.

Большинство претендентов предпочитают передвигаться на иномарках, многие — на люксовых машинах. Некоторые владеют и целыми автопарками. Кроме того, часть кандидатов задекларировала и элитную недвижимость за рубежом. «Известия» изучили, на чем ездят и каким дорогим имуществом владеют представители одной из политических партий — КПРФ.

Автомобили и мотоциклы

Большой автопарк задекларировал бизнесмен, депутат Смоленской областной думы, кандидат в депутаты Госдумы Андрей Митрофаненков. Его предприятия занимаются заготовкой древесины. По данным ЦИК, у парламентария 12 машин — восемь грузовых и четыре легковых, в том числе BMW X6 xDrive30d 2019 года выпуска, INFINITI QX70 и Toyota Camry 2020 года выпуска.

Его однопартиец, член фракции КПРФ в Госсовете Республики Татарстан Николай Атласов представил в ЦИК сведения о 13 принадлежащих ему транспортных средствах. По данным Rusprofile, сейчас он является учредителем 11 организацией, в основном занимающихся сбором и переработкой отходов. В автопарке Атласова грузовые и специальные машины, но есть и автомобиль LEXUS 2015 года выпуска.

Члены КПРФ неоднократно выступали против коррупции и призывали следить за доходами чиновников. К примеру, в 2014 году депутаты-коммунисты внесли в Госдуму законопроект, предлагавший ввести уголовное наказание за незаконное обогащение.

В 2011 году инициативная группа во главе с коммунистом Сергеем Обуховым предложила запретить госучреждениям закупать автомобили дороже 2 млн рублей без разрешения правительства. Однако сам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, предположительно, имеет в своем автопарке Volkswagen Touareg стоимостью около 4–5 млн рублей.

Один из ближайших сподвижников Зюганова депутат Госдумы Владимир Блоцкий, включенный на предстоящих выборах в список региональной группы № 25 от Кировской и Нижегородской областей, задекларировал два автомобиля Porsche — Porsche Cayenne Diesel (2013 г.) и Porsche Panamera 4S (2013 г.). Последний стоит около 10–11 млн рублей.

Дорогие машины покупают и другие статусные коммунисты. Например, владелец агрохолдинга «Звениговский», депутат Госдумы Сергей Казанков, выдвинутый кандидатом от компартии в Марийском одномандатном избирательном округе № 22, тоже предпочитает передвигаться на Porsche. Его коллега Николай Езерский, включенный на предстоящих выборах в региональную группу № 33 в Свердловской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, ездит на люксовых иномарках Mercedes и Lexus.

Некоторые кандидаты держат у себя и элитные зарубежные мотоциклы. К примеру, член КПРФ Александр Сыров, выдвинутый в 33-м Удмуртском одномандатном избирательном округе, владеет мотоциклом World Motors 2019 года сборки.

Квартиры и дома

Члены КПРФ покупают не только люксовые автомобили, но и дорогую недвижимость. В собственности у некоторых коммунистов особняки в Болгарии, Великобритании и Испании, счета в российских и иностранных банках на миллионы евро и долларов, а также немало просторных квартир и огромные земельные участки.

К примеру, по сведениям СМИ, парламентарий Владимир Блоцкий и члены его семьи получили вид на жительство в Венгрии по программе покупки венгерских бондов. По словам депутата, это произошло до получения мандата в 2016 году, после чего он и его семья якобы сразу отказались от венгерского ВНЖ.

Блоцкий задекларировал земельный участок в Великобритании площадью 1 050 кв. м и жилой дом там же в 312 «квадратов». Британские законы позволяют дать иностранцу ВНЖ, если он купил недвижимость в стране на сумму 250 тыс. фунтов стерлингов, а также вложившего в экономику страны 1 млн фунтов стерлингов. Через три года такой инвестор может претендовать на паспорт. У депутата есть и недвижимость в России: четыре квартиры площадью от 38,7 до 119,8 кв. м, одна из которых находится в долевой собственности.

При этом ранее фракция КПРФ в Госдуме объясняла необходимость на законодательном уровне запретить чиновникам и другим должностным лицам иметь недвижимость и ВНЖ в других странах. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагал ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых».

Депутат Госдумы от КПРФ и кандидат на мандат в ГД следующего созыва Михаил Берулава не предоставлял в ЦИК сведения о зарубежной недвижимости. По данным Центризбиркома, у него есть только земельный участок в Подмосковье площадью 600 кв. м и квартира в Краснодарском крае в 83,6 «квадрата». Но весной СМИ сообщали, что у его супруги имеются две квартиры в Болгарии. Всего в прошлом году Берулава заработал 15,3 млн рублей.

При этом в 2016 году депутат попал в СМИ как «продавец дипломов». Речь идет об Университете Российского инновационного образования, президентом которого он является. Журналисты «Новых известий» выяснили, что «у вуза есть деньги, помещения, компьютеры, библиотека, но очень неважно обстоит дело с главным — с образованием».

«В 1917-м коммунисты провозгласили «всеобщее равенство», но на практике «красные» аппаратчики построили «социализм для своих» с закрытыми спецраспределителями, просторными квартирами и «служебными» машинами только для «ответственных» партработников. После крушения СССР коммунистическая номенклатура лишь увеличила свои аппетиты. С «волг» «зюгановцы» пересели на «мерседесы» и «порше», а на смену обкомовским дачам и квартирам в «сталинках» пришли роскошные поместья и особняки за границей. У «красных» теперь миллиарды рублей в российских банках и миллионы долларов и евро на тайных офшорных счетах. Поэтому вместо «Советского шампанского» и красной паюсной икры они упиваются французским шампанским Dom Perignon по 20 тыс. рублей за бутылку и объедаются черной осетровой икрой ценой 50 тыс. за кило. На идеологию верхушке КПРФ плевать. За 200–500 млн рублей Зюганов поставит на проходные места в партсписках и снабдит думскими мандатами любых «акул капитализма», идущих в большую политику, чтобы бесконтрольно обогащаться, «прикрывшись» от правосудия. О какой «социальной справедливости» и «интересах человека труда» могут рассуждать люди, обслуживающие интересы крупного капитала и смотрящие на мир из окон своих «порше?» — недоумевает президент исследовательского центра «Политическая аналитика», политолог Михаил Тульский.