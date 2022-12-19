Стали известны подробности задержания депутата Госдумы Пирога в Пулково

Депутат Госдумы от «Единой России», экс-чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог перед задержанием был пьян и не стал полностью оплачивать счет в кафе BEER Tapas by Stroganoff в аэропорту Пулково. Об этом стало известно «Известиям» 19 декабря.

Парламентария доставили в отдел полиции. Там он, по некоторым данным, оскорблял правоохранителей, а также схватил одного из них за руку.

О задержании Пирога «Известия» сообщили накануне. Тогда сообщалось, что он нарушал общественный порядок: громко и нецензурно выражался, пока смотрел футбольный матч.