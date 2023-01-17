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«Коммерсант» узнал о рекомендации для чиновников и депутатов отдыхать в РФ

«Коммерсант»: региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили проводить отпуск за границей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Во многих российских субъектах действует настоятельная рекомендация для местных чиновников и депутатов не выезжать на отдых за пределы страны. Об этом сообщает 17 января «Коммерсант».

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Отмечается, что неофициальный запрет появился после ряда скандалов, связанных с отпусками региональных чиновников и народных избранников. В частности, речь идет о депутате законодательного собрания Вологодской области Денисе Долженко и депутате областной думы Курской области Максиме Васильеве.

Так, накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны в столь сложное для страны время, проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии». Вместо этого, посчитал губернатор, следует посвятить время поддержке тех, кто участвует в спецоперации.

Ранее, 10 января, секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, опубликовавшего в соцсетях свое фото с пробежки в Дубае, лишат партийного билета «Единой России». За новогодние праздники произошло несколько резонансных случаев, когда депутаты-единороссы «повели себя неадекватно», добавил Турчак.

6 января Долженко опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост из Дубая. Фото из поездки в ОАЭ он подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт 7 января раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева, который записал видеопривет из Мексики.

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