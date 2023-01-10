Вологодского депутата Долженко лишат партбилета после фото из ОАЭ

Депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, опубликовавшего в соцсетях свое фото с пробежки в Дубае, лишат партийного билета «Единой России». Об этом сообщил 10 января секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его мнению, увлечения у людей могут быть разные, будь то бег, лыжи или другие активности. Однако «всему есть время и место», указал секретарь

«Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался», — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он также признался, что за новогодние праздники произошло несколько резонансных случаев, когда депутаты-единороссы «повели себя неадекватно».

По словам Турчака, на сегодняшний день перед всеми стоит выбор, с кем им быть и что делать.

Долженко 6 января опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост из Дубая. Фото из поездки в ОАЭ он подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».

7 января губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева, который записал видеопривет из Мексики. В своем видео Васильев поздравил всех с Новым годом, а также пожелал много денег и хорошего настроения. Кроме того, он сделал себе «специальный коктейль» и выпил его, заев креветками.