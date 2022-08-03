Свобода в доме: чиновникам хотят запретить иметь недвижимость за рубежом

Российским чиновникам и парламентариям, а также их семьям могут запретить иметь недвижимость на территории государств — членов НАТО и стран — кандидатов на вступление в блок . Законопроект об этом будет внесен в Госдуму на нынешней неделе (есть в распоряжении «Известий»). По мнению авторов инициативы, у госслужащих не должно быть «запасных аэродромов» за границей . Идею поддержали представители других фракций. В ГД отметили, что наличие имущества в недружественных странах может отразиться на объективности госслужащих при принятии решений .

Запасные аэродромы

В послании парламенту 15 января 2020 года Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство и счета для лиц, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности . В итоге такое ограничение коснулось самого президента, парламентариев, членов правительства и глав иных федеральных органов, губернаторов, омбудсмена, судей и прокуроров.

Поправки в Конституцию о запрете на зарубежную недвижимость тоже вносились — представителями КПРФ и «Единой России». Однако в итоговые формулировки они так и не вошли . Позднее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что нижняя палата отказалась вносить эти изменения, потому что большая часть недвижимости чиновников находится в бывших странах СССР .

Свобода в доме Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В новой инициативе КПРФ учли это замечание. В законопроекте предлагается запретить чиновникам иметь недвижимость только на территории государств — членов НАТО и тех стран, которые претендуют на вступление в Североатлантический альянс, уточнил автор документа Сергей Обухов. Нововведение планируется распространить на список должностных лиц, установленный статьей 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, который фиксирует запрет на владение счетами за рубежом. В него, в частности, входят президент, парламентарии, председатель правительства и федеральные министры, отдельные представители Счетной палаты, Центробанка, силовых органов и судов, а также другие высокопоставленные должностные лица. Ограничение также хотят ввести в отношении их супругов и несовершеннолетних детей .

— Так же как нельзя быть немножечко беременными, неправильно быть частично суверенными . Мало просто так взять и провозгласить суверенитет. Его необходимо системно и последовательно обеспечивать по всем базовым параметрам, — заявил «Известиям» депутат от КПРФ Сергей Обухов. — У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих «запасных аэродромов» за границей .

При этом он отметил, что законопроект будет внесен в Госдуму уже на этой неделе . Депутат подчеркнул, что в КПРФ открыты к обсуждению отдельных параметров законопроекта. Авторы надеются, что уже во время осенней сессии он будет поддержан всеми фракциями и принят . По итогам 2021 года ни один из членов правительства и сотрудников Кремля не задекларировал недвижимости за рубежом, однако у некоторых сенаторов и депутатов такие иностранные активы есть.

Свобода в доме1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно сведениям о доходах и имуществе за 2021 год, несколько сенаторов задекларировали недвижимость в странах НАТО. Так, например, единорос Александр Брыксин указал, что вместе с женой владеет квартирой в Испании площадью 75 кв. м. Сенатор Любовь Глебова с мужем совместно владеют жилым домом в Германии площадью 541 кв. м и земельным участком такого же размера. Также, например, сенатор Дмитрий Савельев вместе с семьей владеет домом в Великобритании размером почти 500 кв. м.

— Я спокойно отношусь к этой инициативе (запретить чиновникам владеть недвижимостью на территории стран — членов НАТО. — «Известия»), — сказал «Известиям» депутат Константин Затулин. — Оперативно продать недвижимость весьма затруднительно в нынешней ситуации. Это чревато большими расходами. Я владею недвижимостью в Испании с 1997 года и хочу заметить, что это никоим образом не влияет ни на мое поведение, ни на мои суждения .

«Известия» направили запросы в профильные ведомства.

Повлиять на решения

В ЛДПР инициативу поддержали. С учетом геополитической обстановки требуется принять жесткие меры в интересах безопасности страны , сказала «Известиям» сенатор от партии Елена Афанасьева.

— Действительно, мы уже давно приняли первый пакет законопроектов о национализации элит с запретом для высокопоставленных чиновников на счета и акции за границей, двойное гражданство или иностранный вид на жительство. Однако владение землей или жильем пока не ограничено , — подчеркнула она. — Мы после обсуждения во фракции и изучения текста законопроекта готовы поддержать такую инициативу, но считаем, что принимать ее нужно вместе с нашим собственным законопроектом о запрете иностранцам из недружественных стран владеть землей в России.

Как заявил «Известиям» депутат от «Единой России» Владимир Гутенев, наличие недвижимости в других государствах может повлиять на объективность при принятии решений . На государственной службе это крайне опасно.

Свобода в доме12 Фото: Global Look Press/View

— Необходимо перейти в черно-белую парадигму. Люди, принимающие решения, не должны зависеть от позиции других стран, — отметил политик.

Положительно оценили законопроект и справороссы. По мнению депутата Игоря Ананских, политики сами должны понимать, что обозначенные в документе страны крайне негативно относятся к РФ, поэтому их недвижимость находится в зоне риска и может применяться как рычаг давления.

Напомним, что в докладе о реформировании альянса «НАТО-2030» РФ называется главной военной угрозой. Между тем 31 июля Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину, согласно которой продвижение инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ — одна из основных проблем для нацбезопасности страны.