 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
США не увидели противоречия между визитом Пелоси и политикой «одного Китая»
Мир
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль
Мир
В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном
Мир
В Китае пообещали не применять ядерное оружие первыми
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
В ДНР сообщили об обстреле Новониколаевки из РСЗО «Ураган» со стороны ВСУ
Мир
В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Мир
В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
Мир
МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Пятеро украинских военных сдались в плен силам ДНР
Мир
В МИД РФ отвергли обвинения в развязывании конфликта на Украине
/

Свобода в доме: чиновникам хотят запретить иметь недвижимость за рубежом

Какие страны подпадут под действие новых правил и как на инициативу смотрят в разных фракциях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российским чиновникам и парламентариям, а также их семьям могут запретить иметь недвижимость на территории государств — членов НАТО и стран — кандидатов на вступление в блок. Законопроект об этом будет внесен в Госдуму на нынешней неделе (есть в распоряжении «Известий»). По мнению авторов инициативы, у госслужащих не должно быть «запасных аэродромов» за границей. Идею поддержали представители других фракций. В ГД отметили, что наличие имущества в недружественных странах может отразиться на объективности госслужащих при принятии решений.

Запретный метр: для иностранцев готовят ограничения на покупку земли в РФ
Смогут ли граждане из недружественных государств оставить себе уже приобретенные участки

Запасные аэродромы

В послании парламенту 15 января 2020 года Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство и счета для лиц, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности. В итоге такое ограничение коснулось самого президента, парламентариев, членов правительства и глав иных федеральных органов, губернаторов, омбудсмена, судей и прокуроров.

Поправки в Конституцию о запрете на зарубежную недвижимость тоже вносились — представителями КПРФ и «Единой России». Однако в итоговые формулировки они так и не вошли. Позднее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что нижняя палата отказалась вносить эти изменения, потому что большая часть недвижимости чиновников находится в бывших странах СССР.

Свобода в доме

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Типа такого: в России хотят ввести ГОСТ для частных домов
Поможет ли мера снизить цены на загородную недвижимость

В новой инициативе КПРФ учли это замечание. В законопроекте предлагается запретить чиновникам иметь недвижимость только на территории государств — членов НАТО и тех стран, которые претендуют на вступление в Североатлантический альянс, уточнил автор документа Сергей Обухов. Нововведение планируется распространить на список должностных лиц, установленный статьей 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, который фиксирует запрет на владение счетами за рубежом. В него, в частности, входят президент, парламентарии, председатель правительства и федеральные министры, отдельные представители Счетной палаты, Центробанка, силовых органов и судов, а также другие высокопоставленные должностные лица. Ограничение также хотят ввести в отношении их супругов и несовершеннолетних детей.

— Так же как нельзя быть немножечко беременными, неправильно быть частично суверенными. Мало просто так взять и провозгласить суверенитет. Его необходимо системно и последовательно обеспечивать по всем базовым параметрам, — заявил «Известиям» депутат от КПРФ Сергей Обухов. — У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих «запасных аэродромов» за границей.

При этом он отметил, что законопроект будет внесен в Госдуму уже на этой неделе. Депутат подчеркнул, что в КПРФ открыты к обсуждению отдельных параметров законопроекта. Авторы надеются, что уже во время осенней сессии он будет поддержан всеми фракциями и принят. По итогам 2021 года ни один из членов правительства и сотрудников Кремля не задекларировал недвижимости за рубежом, однако у некоторых сенаторов и депутатов такие иностранные активы есть.

Свобода в доме1
госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно сведениям о доходах и имуществе за 2021 год, несколько сенаторов задекларировали недвижимость в странах НАТО. Так, например, единорос Александр Брыксин указал, что вместе с женой владеет квартирой в Испании площадью 75 кв. м. Сенатор Любовь Глебова с мужем совместно владеют жилым домом в Германии площадью 541 кв. м и земельным участком такого же размера. Также, например, сенатор Дмитрий Савельев вместе с семьей владеет домом в Великобритании размером почти 500 кв. м.

Расписали сессию: как депутаты оценили свою работу в 2021 году
И почему мнения фракций разделились

Я спокойно отношусь к этой инициативе (запретить чиновникам владеть недвижимостью на территории стран — членов НАТО. — «Известия»), — сказал «Известиям» депутат Константин Затулин. — Оперативно продать недвижимость весьма затруднительно в нынешней ситуации. Это чревато большими расходами. Я владею недвижимостью в Испании с 1997 года и хочу заметить, что это никоим образом не влияет ни на мое поведение, ни на мои суждения.

«Известия» направили запросы в профильные ведомства.

Повлиять на решения

В ЛДПР инициативу поддержали. С учетом геополитической обстановки требуется принять жесткие меры в интересах безопасности страны, сказала «Известиям» сенатор от партии Елена Афанасьева.

— Действительно, мы уже давно приняли первый пакет законопроектов о национализации элит с запретом для высокопоставленных чиновников на счета и акции за границей, двойное гражданство или иностранный вид на жительство. Однако владение землей или жильем пока не ограничено, — подчеркнула она. — Мы после обсуждения во фракции и изучения текста законопроекта готовы поддержать такую инициативу, но считаем, что принимать ее нужно вместе с нашим собственным законопроектом о запрете иностранцам из недружественных стран владеть землей в России.

Как заявил «Известиям» депутат от «Единой России» Владимир Гутенев, наличие недвижимости в других государствах может повлиять на объективность при принятии решений. На государственной службе это крайне опасно.

Свобода в доме12
частные дома
Фото: Global Look Press/View
Не сайтом единым: в Госдуме намерены обязать чиновников вести соцсети
Нуждается ли контент представителей власти в мониторинге

— Необходимо перейти в черно-белую парадигму. Люди, принимающие решения, не должны зависеть от позиции других стран, — отметил политик.

Положительно оценили законопроект и справороссы. По мнению депутата Игоря Ананских, политики сами должны понимать, что обозначенные в документе страны крайне негативно относятся к РФ, поэтому их недвижимость находится в зоне риска и может применяться как рычаг давления.

Напомним, что в докладе о реформировании альянса «НАТО-2030» РФ называется главной военной угрозой. Между тем 31 июля Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину, согласно которой продвижение инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ — одна из основных проблем для нацбезопасности страны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022