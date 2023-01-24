Реклама
Прямой эфир

В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за пределы России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме предложили обязать коллег по нижней палате парламента уведомлять о выезде за границу России. Об этом депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил во вторник, 24 января, в своем Telegram-канале.

С плеч гигантов: почему в IT-корпорациях идут массовые сокращения
Увольнения коснулись десятков тысяч работников технологичных компаний

«Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России», — написал Матвеев.

Исключение будут составлять только служебные командировки, передает НСН.

По его словам, депутаты должны будут уведомлять о поездках комитет Госдумы по контролю. В свою очередь председатели комитетов и вице-спикеры нижней палаты парламента должны будут уведомлять спикера ГД, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день источники в региональном отделении партии и Верховном Совете Хакасии сообщили, что зампред парламента, депутат от КПРФ Евгений Молостов провел новогодние каникулы с семьей в Турции — стране, входящей в блок НАТО, несмотря на действующие рекомендации воздержаться от подобных поездок для госслужащих и представителей депутатского корпуса. В Турции в это время также отдыхала член президиума Верховного Совета Хакасии и глава комиссии по регламенту Татьяна Янусик.

Молостов факт поездки подтвердил, заметив, что рекомендации не являются запретом.

Комментируя «Известиям» ситуацию, депутат Верховного Совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов сказал, что не берется критиковать своих коллег по депутатскому корпусу, однако предлагает обратить внимание на эту ситуацию в целом.

22 декабря председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что никаких ограничений для граждан касательно въезда и выезда из страны не вводится и вводиться не будет, передает RT.

Ранее, 17 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, призвавшего чиновников не ездить в отпуск за границу, что отдых российских чиновников за границей больше относится к вопросу этики, каких-либо аппаратных ограничений на этот счет нет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023