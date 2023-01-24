В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за пределы России

В Госдуме предложили обязать коллег по нижней палате парламента уведомлять о выезде за границу России. Об этом депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил во вторник, 24 января, в своем Telegram-канале.

«Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России», — написал Матвеев.

Исключение будут составлять только служебные командировки, передает НСН.

По его словам, депутаты должны будут уведомлять о поездках комитет Госдумы по контролю. В свою очередь председатели комитетов и вице-спикеры нижней палаты парламента должны будут уведомлять спикера ГД, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день источники в региональном отделении партии и Верховном Совете Хакасии сообщили, что зампред парламента, депутат от КПРФ Евгений Молостов провел новогодние каникулы с семьей в Турции — стране, входящей в блок НАТО, несмотря на действующие рекомендации воздержаться от подобных поездок для госслужащих и представителей депутатского корпуса. В Турции в это время также отдыхала член президиума Верховного Совета Хакасии и глава комиссии по регламенту Татьяна Янусик.

Молостов факт поездки подтвердил, заметив, что рекомендации не являются запретом.

Комментируя «Известиям» ситуацию, депутат Верховного Совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов сказал, что не берется критиковать своих коллег по депутатскому корпусу, однако предлагает обратить внимание на эту ситуацию в целом.

22 декабря председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что никаких ограничений для граждан касательно въезда и выезда из страны не вводится и вводиться не будет, передает RT.

Ранее, 17 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, призвавшего чиновников не ездить в отпуск за границу, что отдых российских чиновников за границей больше относится к вопросу этики, каких-либо аппаратных ограничений на этот счет нет.