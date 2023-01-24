В Хакасии разгорелся скандал из-за отдыха в стране НАТО депутата от КПРФ

Зампред парламента Хакасии, депутат от КПРФ Евгений Молостов провел новогодние каникулы за рубежом, сообщили источники в региональном отделении партии и Верховном Совете.

По их словам, Молостов отдыхал с семьей в Турции — стране, входящей в блок НАТО, несмотря на действующие рекомендации воздержаться от подобных поездок для госслужащих и представителей депутатского корпуса. Отмечается, что в Турции в это время также отдыхала член президиума Верховного Совета Хакасии и глава комиссии по регламенту Татьяна Янусик.

Молостов факт поездки подтвердил, заметив, что рекомендации не являются запретом. «У России с Турцией, вроде как, взаимоотношения нормальные, лекарства поставляем и все остальное», — сказал он. «За время, что я был в Турции, я как раз политическую обстановку узнавал: как и что турки думают о спецоперации. Так что нормально все прошло. Я, может быть, даже в разведке там был. Зачем вы обстановку накаляете? Я наоборот здесь помогаю, и людям, и бойцам», — оправдался депутат.

Незадолго до скандала член ЦК КПРФ, руководитель пресс-службы фракции Александр Ющенко заявлял, что в партии все «прекрасно понимают, что сейчас не время и не к месту заниматься зарубежными поездками». «Во-первых, во избежание всякого рода провокаций, во-вторых — с точки зрения этических норм. У нас достаточно огромная страна, большая страна, интересная страна. Хакасия, Горный Алтай — достаточно привлекательные места для отдыха», — говорил Ющенко «Новости Хакасии».

Комментируя «Известиям» ситуацию, депутат Верховного Совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов сказал: «Не берусь критиковать своих коллег по депутатскому корпусу, однако предлагаю обратить внимание на эту ситуацию в целом». В этой связи он напомнил, про недавний переезд в Таиланд лидера фракции КПРФ в Верховном Совете Хакасии Александра Семенова.



«Сначала один депутат от КПРФ переезжает на постоянное место жительства за границу. Затем два других депутата, приближенные к партии КПРФ, один из которых даже является членом партии, предпочитают отдыху внутри своей страны отдых за границей. Вопреки всем рекомендациям и сложностям, которые сегодня переживает наша страна», — заявил Молчанов. Он считает, что это повод задуматься, во-первых, об уровне патриотизма республиканского отделения КПРФ, а во вторых, о серьезности оценки ими сложности международной ситуации.

В свою очередь, помощник депутата Госдумы от ЛДПР Виталий Анисимов призвал исключить Молостова из КПРФ. «Депутат — это не только «корочка» красная. Это — совесть. Так вот, депутат, который во время спецоперации ездит отдыхать за границу (как у Маяковского, помните, про «ешь ананасы, рябчиков жуй…») — у него никакой совести нет! Считаю, Молостова надо из партии выгнать и мандат забрать. Сам он, конечно, его никогда не сдаст», — считает Анисимов.



Депутат Госдумы Олег Матвейчев назвал объяснения Молостова про разведку «дешевыми отмазками». «КПРФ в который раз уже демонстрируют абсолютно подлую свою традицию выгораживать людей, которые совершают преступления, правонарушения или просто аморальные проступки», — сказал он «АИС», усомнившись в патриотизме членов Коммунистической партии.

«Мог бы поехать, наверное, в тот же самый Крым, Краснодарский край, если ему именно солнышка хочется. Да в конце концов хотя бы в Таиланд, в который из Хакасии ближе. Ради бога, если он не такой уж патриот и ему без солнца, ну никак этому КПРФовцу нельзя, и в Хакасии ему, значит, тяжело. Хотя Хакасия сама по себе курорт огромный, большой, замечательный», — добавил он.

При этом второй секретарь регионального отделения КПРФ Григорий Назаренко придерживается более мягкой позиции. «Мы это не обсуждаем, где хотят, там и проводят зимние каникулы, какое нам дело?» — сказал он 19rusinfo.ru.

Официальной реакции со стороны главы республики Валентина Коновалова, который является руководителем регионального отделения КПРФ, пока не было. Местные журналисты готовят запрос в общественную организацию ветеранов «Боевое братство» (Молостов — один из руководителей ее местного отделения).



СМИ напоминают, что 49-летний Молостов, майор-артиллерист в отставке, был в числе тех, кто получил повестку во время частичной мобилизации. «Действительно, я получил повестку на дому в позапрошлую субботу. По прибытию в военкомат я предоставил документы, что работаю в Верховном Совете на постоянной основе», — пояснил он.