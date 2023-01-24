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В Совбезе указали на достаточный запас вооружений у России

Медведев: у России достаточно вооружений, в войска поставляются наиболее востребованные виды
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) наращивают поставки Вооруженным силам (ВС) РФ разведывательных и ударных беспилотников, а также барражирующих боеприпасов для нужд спецоперации по защите Донбасса. У России достаточный запас вооружений, заявил 24 января заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

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Медведев посетил во вторник концерн «Калашников» в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений. Там же он провел заседание рабочей группы при военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов оружия и военной техники.

В ходе начала заседания Медведев отметил, что периодически противники России заявляют о том, что российской армии не хватает «то одного, то другого».

«Хочу их разочаровать — у нас вполне достаточно всего. И с начала года идут поставки наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения», — указал он.

Медведев добавил, что с начала года в российские войска поставляются тысячи единиц востребованных вооружений. Он подчеркнул, что такой темп необходимо сохранить и на сегодняшний день.

17 января президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России за последний год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности.

23 декабря глава государства указал, что важнейшая задача предприятий ОПК России состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок.

В том же месяце министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил исключительную надежность и эффективность российской военной техники. Он также сообщил, что поставки наиболее востребованного вооружения для войск, участвующих в спецоперации, ускорят.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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