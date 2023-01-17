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Путин отметил наращивание темпов работы оборонных предприятий

Путин указал, что некоторые предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Оборонные предприятия России работают в несколько смен, некоторые из них круглосуточно. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России за последний год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности.

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«Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности», — заявил Путин.

Он также поблагодарил всех работников оборонных предприятий «за напряженный, ответственный труд».

«Его значимость вообще, а сегодня — особенно высока», — подчеркнул президент РФ.

23 декабря на совещании по военно-промышленный комплексу (ВПК) Путин заявил, что важнейшая задача предприятий ОПК России состоит в обеспечении всех подразделения и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок.

15 декабря президент РФ призвал скорректировать параметры развития ВПК и государственного оборонного заказа. По его словам, затягивание льготного лизинга воздушных судов недопустимо.

23 ноября глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что предприятия госкорпорации выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и другую продукцию, добавил Чемезов.

20 сентября Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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