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Шойгу отметил надежность и эффективность российской военной техники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря отметил исключительную надежность и эффективность российской военной техники.

«Специальная военная операция дает уникальную возможность проанализировать современные методы проведения межвидовых операций, применяемые при этом силы и средства для учета в планах совершенствования Вооруженных сил», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Кроме того, по его словам, спецоперация продемонстрировала высокий уровень профессионализма на всех уровнях Вооруженных сил России и показала готовность к выполнению сложных боевых задач.

«Завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Заступил на боевое дежурство еще один ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — указал глава Минобороны.

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Также Шойгу подчеркнул, что современность стратегических ядерных сил доведена до 91,3%.

Шойгу добавил, что поставки наиболее востребованного вооружения для войск в спецоперации ускорят.

Ранее, открывая заседание коллегии, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальные ракеты «Сармат».

В ноябре глава холдинга «Калашников» Алан Лушников сообщил о начале поставок новейших беспилотных летательных аппаратов коптерного типа в российские войска.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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