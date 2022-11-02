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Концерн «Калашников» начал поставки новейших беспилотников в российские войска

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Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
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Глава холдинга «Калашников» Алан Лушников сообщил о начале поставок новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа в российские войска. Об этом он заявил журналистам в среду, 2 ноября.

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«Мы не объявляли об этом, но уже поставляем в армию коптеры. Это целая линейка. Часть из них уже производится и поставляется серийно. Часть находится в разработке и выйдет на серию в следующем году. Самая разная номенклатура для самого разного назначения — разведывательная и так далее. Это очень важное направление, и мы уделяем ему серьезное внимание», — сказал Лушников.

Один из таких беспилотников — ZALA 421-24 компании ZALA AERO (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех»), был представлен на форуме «Армия – 2022».

По данным Ростеха, этот беспилотник способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия и летать в режиме полного радиомолчания.

12 октября стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в концерн «Калашников») поставил Минобороны РФ партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.

21 сентября в концерне сообщили о доработке автомата АК-12 после применения в специальной военной операции по защите Донбасса. Уточнялось, что одобренные улучшенные технические решения вводятся в конструкторскую документацию автомата.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

В июле сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ в рамках СВО начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет», разработанные компанией ZALA AERO. По словам собеседника агентства, продолжительность полета «Ланцетов» увеличена до одного часа. Кроме того, осколочно-фугасная боевая часть боеприпаса после модернизации стала более могущественной с массой более 5 кг.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе.

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