Производство электромотоциклов Aurus Merlon начнется в 2024 году

Мелкосерийное производство электромотоциклов Aurus Merlon, предназначенных для сопровождения кортежей первых лиц государства и дипломатических миссий, планируется начать в 2024 году, сообщило 24 января издание «Российская газета».

Электромотоцикл Aurus Merlon создается по заказу Министерства промышленности и торговли силами ФГУП НАМИ. Байк будет выпускаться для использования в качестве транспортного средства сопровождения, а также для розничной продажи под брендом Aurus.

Руководитель проекта Aurus Merlon Евгений Торженов рассказал, что к работе привлекаются сторонние компании. Так, например, дизайн Aurus Merlon доводился при участии специалистов из Италии.

«В зависимости от сложности и новизны конструкции мотоциклы подобного уровня создаются от трех до пяти лет, мы планируем уложиться где-то посередине и уже в 2024 году запустить мелкосерийное производство мотоциклов на площадке ФГУП НАМИ», — сообщил Евгений Торженов.

По предварительным данным, мощность электромотора Aurus Merlon составит 190 л.с., емкость аккумулятора — 21 кВт/ч, а запас хода на одном заряде будет порядка 200 км. Максимальная скорость превысит 200 км/ч, время разгона до 100 км/ч составит менее 4 с. Мотоцикл на электротяге можно будет эксплуатировать при температуре от минус 25 до плюс 40 градусов. Кроме того, планируется оснащать электробайк боковым прицепом.

14 декабря в Aurus рассказали о планах запустить коммерческие продажи минивэна Arsenal и электромотоцикла Merlon. Минивэн Arsenal может быть достаточно интересен на рынке в небронированной версии. Также в компании полагают, что есть неплохие перспективы в серийном выпуске мотоцикла Merlon, рассказал директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов.