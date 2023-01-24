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Зло употребили: топ-менеджеры космической отрасли погорели на поставках в США

Экс-руководителей НПО им. С.А. Лавочкина и РКК «Энергия» осудили за махинации с двигателями для американских ракет
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Крупные топ-менеджеры космической отрасли России осуждены за махинации с поставками в США ракетных двигателей РД-180. Гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков отправится в колонию на три года, а экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев — на шесть лет. 24 января Химкинский городской суд признал их виновными в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия» — следствие доказало, что ущерб от их действий составил 662,3 млн рублей. Кроме того, Владимир Солнцев сейчас проходит подозреваемым еще по одному делу — о махинациях с поставками электронно-компонентной базы для Международной космической станции. «Известия» разбирались в подробностях уголовного преследованиях бывших руководителей крупных предприятий космической отрасли.

Изменения под давлением

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Химкинский городской суд вынес приговор гендиректору Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина Владимиру Колмыкову и экс-главе Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву. Они получили, соответственно, три года и шесть лет колонии общего режима. Кроме того, с них взыскали 662,3 млн рублей в счет возмещения нанесенного ущерба.

Следствие обвиняло их в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при поставке жидкостных ракетных двигателей РД-180 в США.

По версии следствия, доказанной в суде, преступные действия относятся к 2015 году. Тогда Владимир Колмыков был исполнительным директором НПО «Энергомаш», а Владимир Сонцев возглавлял РКК «Энергия».

В тот момент одним из крупных контрактов «Энергомаша» был договор на поставку в США жидкостных ракетных двигателей РД-180. Его подписали еще в 1996 году. Соглашение предполагало поставку 100 двигателей за $1 млрд, рассказал «Известиям» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Зло употребили
Владимир Колмыков

Владимир Колмыков

Фото: Союз машиностроителей России

Договор был подписан между НПО «Энергомаш» и ООО «РД АМРОСС, ЛЛС».

Справка «Известий»

Компания «РД АМРОСС, ЛЛС» (RD Amross LLC) была учреждено в 1997 году НПО «Энергомаш» и американской компанией Pratt & Whitney (крупный производитель авиационных и ракетных двигателей) на паритетных началах.

«РД АМРОСС, ЛЛС» производила на мощностях «Энергомаша» в Химках двигатели РД-180 для первых ступеней американских ракет-носителей Atlas III и Atlas V.

В 2014 году поставки РД-180 попали под санкции США — американский суд запретил «производить какие-либо покупки или платежи с НПО «Энергомаш». Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет, и поставки возобновились.

В 2022 году Дмитрий Рогозин заявил, что в условиях санкций и проводимой СВО поставки будут заморожены. Последняя партия из шести двигателей была отправлена в США в апреле 2021 года.

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По версии следствия, в 2015 году исполнительный директор «Энергомаша» Владимир Колмыков под давлением ранее занимавшего эту должность Владимира Солнцева (который якобы и пролоббировал его назначение) подписал изменения к лицензионному соглашению № 23 с РД АМРОСС, ЛЛС. Правоохранители считают, что эти изменения делали контракт на поставки РД-180 невыгодными как для самого предприятия, так и для государства.

В частности, согласно этим изменениям, РД АМРОСС, ЛЛС с 2022 года получала право использовать патенты и техническую документацию выпускаемых в России ракетных двигателей, для того чтобы производить их на территории США. Возможный ущерб от подобных изменений в лицензионное соглашение следствие оценило в 662 279 474 рублей.

Статья вменяемая Владимиру Колмыкову и Владимиру Солнцеву — материальная. То есть для ее применения следствие взяло во внимание действия или, наоборот, бездействие фигурантов, в результате которых был причинен ущерб, пояснил в беседе с «Известиями» вице-президент ассоциации юристов Владимир Кузнецов. Это означает, что преступление признается оконченным с момента причинения существенного вреда.

Зло употребили
Бывший генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев во время заседания Бабушкинского суда по избранию меры пресечения

Бывший генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев во время заседания Бабушкинского суда по избранию меры пресечения, 2020 год

Фото: ТАСС/пресс-служба Бабушкинского суда

— Согласно позиции обвинения, лицензионные соглашения, измененные по инициативе Колмыкова, создали экономически невыгодную для корпорации ситуацию, — добавил он.

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Однако в чем выражались изменения, неизвестно, и это осложняет понимание, как был рассчитан такой точный ущерб, отметил эксперт. Он предположил, что дело было в исключении пункта о возмездности из договора.

— По общему правилу, лицензионное соглашение предполагает возмездность со стороны лицензиара. Следовательно, ущерб мог быть рассчитан на основе данных о предполагаемой прибыли корпорации за счет реализации лицензионного соглашения в перспективах срока его действия, — пояснил Владимир Кузнецов.

Подсудимые на протяжении всего процесса уверяли, что в их действиях не было состава преступления, и настаивали на оправдательном приговоре. Адвокаты Колмыкова и Солнцева категорически отказались комментировать «Известиям» приговор и свои дальнейшие действия в рамках этого дела.

Дело отделилось

Дело о злоупотреблении полномочиями при поставках в США двигателей РД-180 было выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, в котором также фигурирует Владимир Солнцев, — оно расследуется до сих пор и касается поставок электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции.

Зло употребили
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180

Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Основанием для уголовного преследования стали результаты внутреннего аудита деятельности РКК «Энергия» (Владимир Солнцев возглавлял корпорацию с 2014 по 2018 год), проведенного в 2019 году по указанию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По версии следствия, при реализации контракта, заключенного «Энергией» на поставку электронно-компонентной базы для модуля МКС тендер выиграла компания «Циклон», несмотря на то что конкуренты предлагали цены гораздо ниже. В результате контракт на сумму 1,5 млрд рублей был сорван, сделка расторгнута, а предварительный ущерб составил около 143 млн рублей.

В 2020 году по этому делу Владимиру Солнцеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и арестовали. Но спустя некоторое время изменили меру пресечения на домашний арест. По информации СМИ, он заключил сделку со следствием: полностью признал вину, а также активно сотрудничал с правоохранителями.

Тем не менее впоследствии обвинение Солнцеву ужесточили — инкриминировали «Совершение тяжкого преступления в составе организованной группы, направленного на хищение бюджетных средств России на сумму свыше 1 млрд рублей». К статье о мошенничестве добавились «Пособничество злоупотреблению полномочиями» (ст. 201 УК РФ) и «Легализация похищенных средств» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Зло употребили
проволока
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Судебного процесса по делу о поставках электронно-компонентной базы для МКС Солнцев будет дожидаться уже в колонии, куда его должны отправить сразу после вынесения приговора по делу о поставках двигателей РД-180.

Справка «Известий»

РКК «Энергия» не первый раз фигурирует в уголовных делах с хищениями и злоупотреблением полномочиями.

В июне 2021 года следователи сообщили, что руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП) в сговоре с сотрудниками ракетно-космической корпорации «Энергия» и других госпредприятий вывели свыше 8 млн рублей через фиктивных субподрядчиков.

В сентябре 2020 года компания «ЦТП» и РКК «Энергия» стали фигурантами в уголовном деле о хищении 200 млн рублей. Благодаря махинациям «Роскосмосу» пришлось дважды заплатить по одним и тем же договорам, считает следствие.

В 2018 году управление Федерального казначейства по Московской области выявило нарушения почти на 28 млрд рублей в деятельности РКК «Энергия».

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