Зло употребили: топ-менеджеры космической отрасли погорели на поставках в США

Крупные топ-менеджеры космической отрасли России осуждены за махинации с поставками в США ракетных двигателей РД-180. Гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков отправится в колонию на три года, а экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев — на шесть лет. 24 января Химкинский городской суд признал их виновными в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия» — следствие доказало, что ущерб от их действий составил 662,3 млн рублей. Кроме того, Владимир Солнцев сейчас проходит подозреваемым еще по одному делу — о махинациях с поставками электронно-компонентной базы для Международной космической станции. «Известия» разбирались в подробностях уголовного преследованиях бывших руководителей крупных предприятий космической отрасли .

Изменения под давлением

Химкинский городской суд вынес приговор гендиректору Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина Владимиру Колмыкову и экс-главе Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву. Они получили, соответственно, три года и шесть лет колонии общего режима. Кроме того, с них взыскали 662,3 млн рублей в счет возмещения нанесенного ущерба.

Следствие обвиняло их в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при поставке жидкостных ракетных двигателей РД-180 в США.

По версии следствия, доказанной в суде, преступные действия относятся к 2015 году. Тогда Владимир Колмыков был исполнительным директором НПО «Энергомаш», а Владимир Сонцев возглавлял РКК «Энергия».

В тот момент одним из крупных контрактов «Энергомаша» был договор на поставку в США жидкостных ракетных двигателей РД-180. Его подписали еще в 1996 году. Соглашение предполагало поставку 100 двигателей за $1 млрд, рассказал «Известиям» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Зло употребили Владимир Колмыков Фото: Союз машиностроителей России

Договор был подписан между НПО «Энергомаш» и ООО «РД АМРОСС, ЛЛС».

Справка «Известий» Компания «РД АМРОСС, ЛЛС» (RD Amross LLC) была учреждено в 1997 году НПО «Энергомаш» и американской компанией Pratt & Whitney (крупный производитель авиационных и ракетных двигателей) на паритетных началах. «РД АМРОСС, ЛЛС» производила на мощностях «Энергомаша» в Химках двигатели РД-180 для первых ступеней американских ракет-носителей Atlas III и Atlas V. В 2014 году поставки РД-180 попали под санкции США — американский суд запретил «производить какие-либо покупки или платежи с НПО «Энергомаш». Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет, и поставки возобновились. В 2022 году Дмитрий Рогозин заявил, что в условиях санкций и проводимой СВО поставки будут заморожены. Последняя партия из шести двигателей была отправлена в США в апреле 2021 года.

По версии следствия, в 2015 году исполнительный директор «Энергомаша» Владимир Колмыков под давлением ранее занимавшего эту должность Владимира Солнцева (который якобы и пролоббировал его назначение) подписал изменения к лицензионному соглашению № 23 с РД АМРОСС, ЛЛС. Правоохранители считают, что эти изменения делали контракт на поставки РД-180 невыгодными как для самого предприятия, так и для государства.

В частности, согласно этим изменениям, РД АМРОСС, ЛЛС с 2022 года получала право использовать патенты и техническую документацию выпускаемых в России ракетных двигателей, для того чтобы производить их на территории США. Возможный ущерб от подобных изменений в лицензионное соглашение следствие оценило в 662 279 474 рублей.

Статья вменяемая Владимиру Колмыкову и Владимиру Солнцеву — материальная. То есть для ее применения следствие взяло во внимание действия или, наоборот, бездействие фигурантов, в результате которых был причинен ущерб, пояснил в беседе с «Известиями» вице-президент ассоциации юристов Владимир Кузнецов. Это означает, что преступление признается оконченным с момента причинения существенного вреда.

Зло употребили Бывший генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев во время заседания Бабушкинского суда по избранию меры пресечения, 2020 год Фото: ТАСС/пресс-служба Бабушкинского суда

— Согласно позиции обвинения, лицензионные соглашения, измененные по инициативе Колмыкова, создали экономически невыгодную для корпорации ситуацию, — добавил он.

Однако в чем выражались изменения, неизвестно, и это осложняет понимание, как был рассчитан такой точный ущерб, отметил эксперт. Он предположил, что дело было в исключении пункта о возмездности из договора.

— По общему правилу, лицензионное соглашение предполагает возмездность со стороны лицензиара. Следовательно, ущерб мог быть рассчитан на основе данных о предполагаемой прибыли корпорации за счет реализации лицензионного соглашения в перспективах срока его действия, — пояснил Владимир Кузнецов.

Подсудимые на протяжении всего процесса уверяли, что в их действиях не было состава преступления, и настаивали на оправдательном приговоре. Адвокаты Колмыкова и Солнцева категорически отказались комментировать «Известиям» приговор и свои дальнейшие действия в рамках этого дела.

Дело отделилось

Дело о злоупотреблении полномочиями при поставках в США двигателей РД-180 было выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, в котором также фигурирует Владимир Солнцев, — оно расследуется до сих пор и касается поставок электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции.

Зло употребили Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Основанием для уголовного преследования стали результаты внутреннего аудита деятельности РКК «Энергия» (Владимир Солнцев возглавлял корпорацию с 2014 по 2018 год), проведенного в 2019 году по указанию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По версии следствия, при реализации контракта, заключенного «Энергией» на поставку электронно-компонентной базы для модуля МКС тендер выиграла компания «Циклон», несмотря на то что конкуренты предлагали цены гораздо ниже. В результате контракт на сумму 1,5 млрд рублей был сорван, сделка расторгнута, а предварительный ущерб составил около 143 млн рублей.

В 2020 году по этому делу Владимиру Солнцеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и арестовали. Но спустя некоторое время изменили меру пресечения на домашний арест. По информации СМИ, он заключил сделку со следствием: полностью признал вину, а также активно сотрудничал с правоохранителями.

Тем не менее впоследствии обвинение Солнцеву ужесточили — инкриминировали «Совершение тяжкого преступления в составе организованной группы, направленного на хищение бюджетных средств России на сумму свыше 1 млрд рублей». К статье о мошенничестве добавились «Пособничество злоупотреблению полномочиями» (ст. 201 УК РФ) и «Легализация похищенных средств» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Зло употребили Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Судебного процесса по делу о поставках электронно-компонентной базы для МКС Солнцев будет дожидаться уже в колонии, куда его должны отправить сразу после вынесения приговора по делу о поставках двигателей РД-180.