Пушилин рассказал об отданном ВСУ приказе держать Марьинку
Вооруженным силам Украины (ВСУ) отдали приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество потерь. Об этом во вторник, 24 января, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Пушилин подчеркнул, что на данном направлении противник очень сильно упирается. По его словам, были предпосылки, что российским силам удастся освободить Марьинку раньше, чем Артемовск (украинское название — Бахмут). Однако Киев продолжает перебрасывать в Марьинку резервы и технику в больших количествах.
«Какие-то у них приказы достаточно жесткие. Я думаю, там и не без заградотрядов идет выполнение этих приказов. Потому что нелогично упираться, когда всё уже понятно. То есть вопрос времени», — указал врио главы республики.
Он добавил, что украинская сторона пытается преуспеть в Марьинке за счет большого количества жертв среди своих боевиков, ВСУ «в эту топку бросают и бросают людей, зачастую неподготовленных». При этом он отметил, что с вооружением у украинской армии пока еще «всё в порядке».
Ранее в этот день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что донбасский фронт ВФУ ломается. В частности, он уже дал трещину в Соледаре, трещит также в Марьинке, Авдеевке и Артемовске, добавил эксперт.
21 декабря корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал тренировки снайперов 5-й гвардейской бригады первого армейского корпуса в Марьинке. По словам журналиста, для тренировочных стрельб они выходят в прифронтовую зону и отрабатывают ключевые навыки в условиях, максимально приближенных к боевым.
До этого, 18 января, Пушилин допустил, что удары украинских войск по Донецку прекратятся после того, как Марьинка и Авдеевка будут освобождены.
Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители.
Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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