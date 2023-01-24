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Пушилин рассказал об отданном ВСУ приказе держать Марьинку

Пушилин: ВСУ дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженным силам Украины (ВСУ) отдали приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество потерь. Об этом во вторник, 24 января, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

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Пушилин подчеркнул, что на данном направлении противник очень сильно упирается. По его словам, были предпосылки, что российским силам удастся освободить Марьинку раньше, чем Артемовск (украинское название — Бахмут). Однако Киев продолжает перебрасывать в Марьинку резервы и технику в больших количествах.

«Какие-то у них приказы достаточно жесткие. Я думаю, там и не без заградотрядов идет выполнение этих приказов. Потому что нелогично упираться, когда всё уже понятно. То есть вопрос времени», — указал врио главы республики.

Он добавил, что украинская сторона пытается преуспеть в Марьинке за счет большого количества жертв среди своих боевиков, ВСУ «в эту топку бросают и бросают людей, зачастую неподготовленных». При этом он отметил, что с вооружением у украинской армии пока еще «всё в порядке».

Ранее в этот день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что донбасский фронт ВФУ ломается. В частности, он уже дал трещину в Соледаре, трещит также в Марьинке, Авдеевке и Артемовске, добавил эксперт.

21 декабря корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал тренировки снайперов 5-й гвардейской бригады первого армейского корпуса в Марьинке. По словам журналиста, для тренировочных стрельб они выходят в прифронтовую зону и отрабатывают ключевые навыки в условиях, максимально приближенных к боевым.

До этого, 18 января, Пушилин допустил, что удары украинских войск по Донецку прекратятся после того, как Марьинка и Авдеевка будут освобождены.

Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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