Корреспондент «Известий» увидел тренировки снайперов ВС РФ в Марьинке

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации по защите Донбасса, посвящают свободное время тренировкам, чтобы впоследствии максимально эффективно выполнять боевые задачи. Об этом в субботу, 21 января, рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Снайперы 5-й гвардейской бригады первого армейского корпуса работают под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Для тренировочных стрельб выходят в прифронтовую зону и отрабатывают ключевые навыки в условиях, максимально приближенных к боевым.

Помимо изучения тонкостей прицельного огня бойцы уделяют особое внимание маскировке, наблюдению за противником и отходу на безопасные позиции по окончании миссии. Для такой работы жизненно необходимы крепкие нервы и устойчивая психика.

«Хладнокровный должен быть человек. Выдержанный, очень сильный в принципе. Это не каждому под силу — быть снайпером», — подчеркнул служащий с позывным «Турист».

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ходе контрснайперской борьбы и целого комплекса мероприятий в районе Орехова был ликвидирован снайпер-инструктор высшего класса, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

16 января военкор «Известий» Валентин Трушнин показал работу снайперов Тихоокеанского флота в зоне проведения специальной военной операции. В основные задачи группы входят контрснайперская борьба, уничтожение корректировщиков неприятеля на сверхдальних дистанциях. Первыми на позиции выдвигаются наблюдатели, а затем непосредственно группа стрелков — обычно две-три винтовки.

До этого, 10 января, военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о преимуществах снайперского оружия в ходе СВО. По словам эксперта, основная задача снайперских винтовок — вывод из строя не только командных составов, но и легкобронированной боевой техники.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».