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Военный историк рассказал о преимуществах снайперского оружия в ходе СВО

Военный историк Кнутов назвал позитивным моментом возможное производство снайперской винтовки «Счетчик» для ВС РФ
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Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов
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Россия производит снайперское оружие с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации. Об этом 10 января «Известиям» сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее в этот день источник сообщил «РИА Новости», что для Вооруженных сил России начали производить новую снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО.

«Сейчас производится много снайперского оружия. Производится в том числе с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации. Мы захватываем снайперские винтовки, например, американские или итальянские, изучаем их преимущества, разрабатываем свои и запускаем небольшими партиями для того, чтобы посмотреть, как они себя показывают в ходе боевых действий», — сказал Кнутов.

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По словам эксперта, основная задача снайперских винтовок — вывод из строя не только командных составов, но и легкобронированной боевой техники.

«Это на сегодняшний день одна из приоритетных задач. Снайпер, например, может попасть в триплексы боевой машины пехоты или танка, и от одного выстрела снайпера техника становится обездвижена и требует серьезного ремонта. Такая же история с системами ПВО, когда можно вывести из строя радиолокационную станцию либо станцию наведения ракет», — сказал он.

Кнутов добавил, что производство новой снайперской винтовки — момент позитивный, «самое главное, чтобы она оказалась удобной с точки зрения применения в бою».

Российские снайперы в ноябре 2022 года испытали новую высокоточную самозарядную снайперскую винтовку калибра НАТО (7,62 х 51 мм) в рамках специальной военной операции на Украине. Тогда источник сообщал, что по итогам боевой эксплуатации винтовки будет принято решение о начале ее серийного производства.

В сентябре военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал о поставленной российскому спецназу винтовке Чукавина. По его словам, на винтовках Чукавина устранен недостаток, характерный для предыдущих образцов, — несовпадения приклада с линией ствола, из-за чего была очень сильная отдача в плечо стрелка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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