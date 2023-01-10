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Источник сообщил о начале производства винтовки «Счетчик» под патрон НАТО

«РИА Новости»: в России начали производить снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО
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Началось производство нескольких десятков новых снайперских винтовок «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 на 51 мм для Вооруженных сил России (ВС РФ). Такими сведениями во вторник, 10 января, поделился информированный источник «РИА Новости».

«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 мм для дальнейшей поставки в ВС РФ. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии. Новая винтовка получила название «Счетчик», — поделился собеседник агентства.

Материал дополняется.

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