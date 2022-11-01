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Российские снайперы испытали высокоточную снайперскую винтовку натовского калибра

Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную винтовку натовского калибра
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Российские снайперы испытают новую высокоточную самозарядную снайперскую винтовку калибра НАТО (7,62 х 51 мм) в рамках специальной военной операции на Украине, о чем стало известно во вторник, 1 ноября.

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«В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win. Снайперы «обстреляют» ее как на полигонах, так и опробуют в реальных боевых условиях», — рассказал «РИА Новости» источник.

Собеседник агентства отметил, что по итогам боевой эксплуатации винтовки будет принято решение о начале ее серийного производства.

По словам производителя высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислава Лобаева, новое оружие разработано на базе снайперской винтовки AR-10 с увеличенной дальностью и кучностью стрельбы.

В сентябре военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал о поставленной российскому спецназу винтовке Чукавина. По его словам, на винтовках Чукавина устранен недостаток, характерный для предыдущих образцов — несовпадения приклада с линией ствола, из-за чего была очень сильная отдача в плечо стрелка.

До этого, 3 августа, источник в силовых структурах писал, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские снайперы применяют новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». По его данным, «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность.

В июле стало известно, что в ходе спецоперации по защите Донбасса впервые применили созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Отмечалось, что достоинство «Сумрака» — сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на огромные расстояния.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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