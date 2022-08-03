ВС РФ на Украине применили новую тактическую винтовку «Сталинград»

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские снайперы применяют новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По данным собеседника агентства, «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность.

TSVL-8 «Сталинград» — модульная мультикалиберная снайперская винтовка с широким спектром задач, разработанная и произведенная частной российской оружейной компанией Lobaev Arms. По данным разработчиков, в базовой сборке ее эффективная дальность стрельбы составляет 1,6 тыс. м.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в зоне проведения спецоперации на Украине используются новейшие российские легкие беспилотники из состава комплекса «Ласточка». Отмечалось, что в ходе боевых действий они нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого стало известно, что в ходе спецоперации по защите Донбасса впервые применили созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Отмечалось, что достоинство «Сумрака» — сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на огромные расстояния. При этом винтовка довольно тяжелая, а патроны для нее весьма дорогие.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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